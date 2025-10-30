€ 5.0856
Data actualizării: 12:44 30 Oct 2025 | Data publicării: 12:44 30 Oct 2025

EXCLUSIV Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Autor: Ioan-Radu Gava

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a spus care este „singurul motor economic al României“.

În cadrul unui dialog la DC News, alături de analistul politic Bogdan Chirieac, Florin Barbu a explicat de ce agricultura reprezintă un domeniu vital pentru bugetul României, fiind „singurul motor economic al țării“.

„România este o țară bogată, iar singurul motor economic al nostru este agricultura. Nu există alt motor care să meargă“, a punctat ministrul Agriculturii.

„Păi le-am blocat pe toate celelalte, IT-ul, construcțiile etc“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Gândiți-vă că tot ceea ce înseamnă agricultură, industrie alimentară, parte de vânzare a acestor produse agroalimentare au la nivelul Statului Român aproape 550.000 de angajați. În al doilea rând, veniturile realizate la bugetul de stat reprezintă undeva la 60% din total“, a spus Florin Barbu.

Bogdan Chirieac a intervenit: „Din agricultură?“

„Agricultura, industria alimentară, partea de comercializare și tot ceea ce se colectează la bugetul de stat reprezintă 60% din buget“, a completat ministrul Agriculturii.

„Extraordinar!“, a exclamat Bogdan Chirieac.

Agricultura, prin procesare, comercializare și consum declanșează un lanț economic prin care bugetul de stat al României e alimentat cu 60%.

„Singurul care plătește TVA la bugetul de stat este consumatorul final, iar mâncarea este consumată de români. Agricultura, industria alimentară și partea de comercializare reprezintă 60% din bugetul de stat al României“, a întărit ministrul Agriculturii.

„Asta e o informație. Practic, agricultura este un domeniu cheie“, a mai zis Bogdan Chirieac.

agricultura
industria alimentara
comercializare
florin barbu
ministrul agriculturii
bogdan chirieac
bugetul de stat
