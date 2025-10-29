€ 5.0829
Data actualizării: 15:16 29 Oct 2025 | Data publicării: 14:02 29 Oct 2025

EXCLUSIV Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

plecarea carrefour din romania Foto: Unsplash
 

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, spune că retailerul Carrefour nu va pleca din România.

Într-un dialog la DC News, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a răspuns unei întrebări a analistului politic Bogdan Chirieac privitoare la plecarea retailerului Carrefour din țara noastră.

„Recent am avut un anunț îngrijorător - Carrefour pleacă din România. E unul din marii retaileri. Ar trebui să ne temem pentru bunul mers al retailerului în țara noastră?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu vă spun că nu va pleca! Și ne mai întâlnim! Cred că este o presiune“, a zis Florin Barbu.

„E o veste bună“, a replicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV România devine cel mai mare producător de produse agroalimentare din SE Europei. Florin Barbu: Vom avea cartofi românești la McDonald's

„Eu mi-aș dori foarte mult să rămână și Carrefour, și alte supermarketuri, chiar dacă nu sunt cu capital românesc, dar mi-aș dori foarte mult să comercializeze produse realizate de către producătorii noștri, pentru că noi trebuie să avem un parteneriat corect.

Noi nu ne dorim sancționarea acestor magazine. Când au fost la Ministerul Agriculturii i-am rugat foarte mult să încerce să integreze produsele românești. Primul magazin de retail, chiar dacă nu are capital românesc, dacă va integra numai produse românești, în următorii cinci ani va fi un retail de succes. Consumatorii români încep să se uite pe etichetă și de unde sunt produsele pe care le cumpără.

De asemenea, mi-aș dori să înțeleagă faptul că brandul românesc trebuie să rămână la raft. Să mai micșorăm un pic partea de marcă proprie, că așa este normal“, a mai zis ministrul Agriculturii.

