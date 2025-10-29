Într-un dialog la DC News, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a răspuns unei întrebări a analistului politic Bogdan Chirieac privitoare la plecarea retailerului Carrefour din țara noastră.

„Recent am avut un anunț îngrijorător - Carrefour pleacă din România. E unul din marii retaileri. Ar trebui să ne temem pentru bunul mers al retailerului în țara noastră?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Eu vă spun că nu va pleca! Și ne mai întâlnim! Cred că este o presiune“, a zis Florin Barbu.

„E o veste bună“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Eu mi-aș dori foarte mult să rămână și Carrefour, și alte supermarketuri, chiar dacă nu sunt cu capital românesc, dar mi-aș dori foarte mult să comercializeze produse realizate de către producătorii noștri, pentru că noi trebuie să avem un parteneriat corect.

Noi nu ne dorim sancționarea acestor magazine. Când au fost la Ministerul Agriculturii i-am rugat foarte mult să încerce să integreze produsele românești. Primul magazin de retail, chiar dacă nu are capital românesc, dacă va integra numai produse românești, în următorii cinci ani va fi un retail de succes. Consumatorii români încep să se uite pe etichetă și de unde sunt produsele pe care le cumpără.

De asemenea, mi-aș dori să înțeleagă faptul că brandul românesc trebuie să rămână la raft. Să mai micșorăm un pic partea de marcă proprie, că așa este normal“, a mai zis ministrul Agriculturii.