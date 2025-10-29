Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că România va deveni cel mai mare producător de produse agro-alimentare din sud-estul Europei, iar românii vor mânca, la McDonald's, cartofi românești.

„Am creat un program de schemă de ajutor de stat, de 590 de milioane de euro, INVESTALIM, procesare în România, iar fermierii și procesatorii români, pentru că sunt numai firme românești, au venit cu o finanțare de 400 de milioane de euro. Practic, am semnat un contract de un miliard de euro. Aproape 600 de milioane a fost schema de ajutor de stat, iar 400 de milioane au reprezentat cofinanțarea producătorilor și procesatorilor români. Un alt miliard de euro a fost pe partea de investiții din fonduri europene.

Vom finaliza trei fabrici - bineînțeles că sperie un pic estul și vestul Uniunii Europene, fiindcă România va deveni un jucător important - țara noastră va fi cel mai mare producător de produse agro-alimentare din sud-estul Europei“, a spus ministrul Agriculturii.

„Asta e o știre!“, a exclamat Bogdan Chirieac. „Ce vor procesa aceste fabrici?“, a întrebat analistul politic.

„Procesare carne, ulei, panificație, cartof. Grup Şerban Holding de la Bacău a accesat un proiect de aproape 100 de milioane de euro prin care va realiza cea mai mare fabrică de ambalare, tranșare, congelare de cartofi din Uniunea Europeană. Nu ne mai dorim să plece cartoful românesc în Polonia, iar apoi să-l importăm noi, congelat, la pungă, la preț mult mai mare.

Mai mult decât atât, a încheiat contracte cu multe firme, multinaționale, de exemplu McDonald's, prin care va asigura cantitatea de cartof congelat, din România, în aceste unități de comercializare“, a mai zis ministrul Agriculturii, Florin Barbu.