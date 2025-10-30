Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat în cadrul unui interviu la DC News că România a ajuns, în ultimii doi ani, cel mai mare producător de pui din Uniunea Europeană.

„Am făcut o investiție foarte mare pe partea de zootehnie și am reușit în doi ani, din 2023 până în prezent, să producem 100 de milioane de pui. Am terminat ferme care produc peste 100 de milioane de pui. În total, România, în anul 2024, a produs 590 de milioane de pui. Suntem cel mai mare producător de pui din UE, suntem cei mai mari exportatori de pui din UE“, a spus Florin Barbu.

România, exportator de pui în Occident

Puii produși în țara noastră sunt exportați în țări mari din Occident, iar mai nou, în primele trei luni ale anului, cifra de afaceri cu Marea Britanie a depășit cifra de afaceri din 2023 și 2024.

„Deținem piață din Franța, Italia, iar în primele trei luni din 2025 am făcut cifră de afaceri cu Marea Britanie cât am făcut în 2023 și 2024 adunat la un loc. Deținem cel mai bun pui.

Avem puiul cu eticheta cea mai curată, deoarece puiul crescut în România este cu 70-90% porumb“, a zis ministrul Agriculturii

„Deci, producția de porumb din această toamnă va fi absorbită într-o mare măsură de producția de pui. Și tot rămâne pentru export“, a completat Bogdan Chirieac, lucru confirmat de ministrul Agriculturii.

