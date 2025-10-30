€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 15:04 30 Oct 2025

EXCLUSIV România, cel mai mare producător și exportator de pui din UE. Ministrul Agriculturii, detalii mai puțin cunoscute / video
Autor: Ioan-Radu Gava

romania producator pui Foto: Unsplash
 

Ca urmare a investițiilor făcute de Ministerul Agriculturii, România a ajuns în ultimii doi ani cel mai mare producător de pui din Uniunea Europeană.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat în cadrul unui interviu la DC News că România a ajuns, în ultimii doi ani, cel mai mare producător de pui din Uniunea Europeană.

„Am făcut o investiție foarte mare pe partea de zootehnie și am reușit în doi ani, din 2023 până în prezent, să producem 100 de milioane de pui. Am terminat ferme care produc peste 100 de milioane de pui. În total, România, în anul 2024, a produs 590 de milioane de pui. Suntem cel mai mare producător de pui din UE, suntem cei mai mari exportatori de pui din UE“, a spus Florin Barbu.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video

România, exportator de pui în Occident

Puii produși în țara noastră sunt exportați în țări mari din Occident,  iar mai nou, în primele trei luni ale anului, cifra de afaceri cu Marea Britanie a depășit cifra de afaceri din 2023 și 2024.

„Deținem piață din Franța, Italia, iar în primele trei luni din 2025 am făcut cifră de afaceri cu Marea Britanie cât am făcut în 2023 și 2024 adunat la un loc. Deținem cel mai bun pui.

Avem puiul cu eticheta cea mai curată, deoarece puiul crescut în România este cu 70-90% porumb“, a zis ministrul Agriculturii

„Deci, producția de porumb din această toamnă va fi absorbită într-o mare măsură de producția de pui. Și tot rămâne pentru export“, a completat Bogdan Chirieac, lucru confirmat de ministrul Agriculturii.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV România devine cel mai mare producător de produse agroalimentare din SE Europei. Florin Barbu: Vom avea cartofi românești la McDonald's

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

productie de pui
uniunea europeana
romania
florin barbu
ministrul agriculturii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Rogobete: România se alătură rețelei internaționale de donatori de celule stem hematopoietice
Publicat acum 5 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 6 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 22 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 23 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close