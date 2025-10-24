€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:04 24 Oct 2025 | Data publicării: 14:46 24 Oct 2025

EXCLUSIV Cum poți economisi la cumpărături cu myRewards de la PPC. Interviu cu Ionuț Polexe
Autor: Anca Murgoci

ionut polexe ppc
 

PPC Energie introduce un nou concept de program de loialitate pe piața energiei din România.

MyRewards, o platformă prin care clienții săi pot accesa reduceri consistente și oferte speciale de la zeci de branduri partenere din domenii precum electrocasnice, bricolaj, mobilă, turism sau retail.

Programul marchează o schimbare de abordare în relația furnizor-client, trecând dincolo de simpla furnizare de energie și oferind valoare adăugată reală prin beneficii economice directe. Clienții PPC își pot activa ofertele din aplicația myPPC, disponibilă pe mobil și pe web, iar experiența este gândită să fie intuitivă, rapidă și integrată cu celelalte servicii ale companiei.

În plus, PPC Energie devine primul furnizor de energie electrică din România care pătrunde semnificativ în zona de retail, punând la dispoziția consumatorilor o gamă extinsă de electrocasnice mari – cu posibilitatea de achiziție direct pe factura de energie, în tranșe egale, cu livrare montaj și garanție incluse. Clienții au la dispoziție și opțiunea  a-și preda gratuit echipamentele vechi și exemple concrete de eficiență energetică, integrate inclusiv prin instrumente precum myEnergy Coach.

Cum funcționează acest mecanism de beneficii? Care este valoarea medie a reducerilor și care sunt ofertele de vârf? Se pot cumula promoțiile din myRewards cu alte campanii? 

Despre toate aceste subiecte discutăm, vineri, ora 17.00, într-o ediție specială DCNews, DC News TV și DC Business, cu Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci despre premiere, digitalizare, loialitate, confort și valoarea reală adusă consumatorului.

Nu ratați interviul – disponibil pe DCNews.ro și DCNewsTV și DC Business.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ppc
myrewards
factura ppc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Ce s-a întâmplat în instanță când angajatul Kaufland, care a luat bani ca să închidă ochii la calitate, și-a recunoscut vina
Publicat acum 25 minute
Adrian Negrescu, sfat pentru BOR, după finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului: "Costurile ar fi similare"
Publicat acum 40 minute
”Li se răpesc ani din viață. Ăsta este adevărul”. De ce renunță la România cei care se întorc acasă din Anglia
Publicat acum 47 minute
Furtuna tropicală Melissa ar putea deveni "un uragan major". Zonele afectate
Publicat acum 51 minute
Noi restricții pentru produsele din plastic de unică folosință. Provocare pentru companii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
Publicat pe 22 Oct 2025
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului Doru Octavian Dumitru
Publicat acum 16 ore si 52 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close