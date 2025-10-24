MyRewards, o platformă prin care clienții săi pot accesa reduceri consistente și oferte speciale de la zeci de branduri partenere din domenii precum electrocasnice, bricolaj, mobilă, turism sau retail.

Programul marchează o schimbare de abordare în relația furnizor-client, trecând dincolo de simpla furnizare de energie și oferind valoare adăugată reală prin beneficii economice directe. Clienții PPC își pot activa ofertele din aplicația myPPC, disponibilă pe mobil și pe web, iar experiența este gândită să fie intuitivă, rapidă și integrată cu celelalte servicii ale companiei.

În plus, PPC Energie devine primul furnizor de energie electrică din România care pătrunde semnificativ în zona de retail, punând la dispoziția consumatorilor o gamă extinsă de electrocasnice mari – cu posibilitatea de achiziție direct pe factura de energie, în tranșe egale, cu livrare montaj și garanție incluse. Clienții au la dispoziție și opțiunea a-și preda gratuit echipamentele vechi și exemple concrete de eficiență energetică, integrate inclusiv prin instrumente precum myEnergy Coach.

Cum funcționează acest mecanism de beneficii? Care este valoarea medie a reducerilor și care sunt ofertele de vârf? Se pot cumula promoțiile din myRewards cu alte campanii?

Despre toate aceste subiecte discutăm, vineri, ora 17.00, într-o ediție specială DCNews, DC News TV și DC Business, cu Ionuț Polexe, Value Proposition Director, PPC Energie, într-un dialog cu Anca Murgoci despre premiere, digitalizare, loialitate, confort și valoarea reală adusă consumatorului.

Nu ratați interviul – disponibil pe DCNews.ro și DCNewsTV și DC Business.