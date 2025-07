Subvenții record pentru fermieri: până la 500 de euro pe hectar. Anunțul ministrului Agriculturii: Este o schimbare fundamentală!

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o strategie ambițioasă de sprijinire a fermierilor prin investiții semnificative în zootehnie și procesare. Oficialul a subliniat că integrarea culturilor vegetale în sectorul zootehnic va aduce fermierilor nu doar stabilitate, ci și subvenții mult mai mari.

"Peste patru miliarde de euro vor fi investiții numai în zootehnie, practic pentru ca fermierii să-și integreze vegetalul în zootehnie. Aici vorbim de partea de dezvoltare, de ferme, de investiții prin care vom da contracte de finanțare atât pentru realizarea de ferme, dar și pentru achiziționarea animalelor de reproducție, prin proiecte pe fonduri europene. Este fără precedent, nu s-a întâmplat de când am aderat la Uniunea Europeană acest aspect și noi am cerut acest lucru, am negociat acest lucru și vom reuși în exercițiul financiar 2028-2034. Și mai mult decât atât, toate subvențiile care vor fi date fermierilor români vor fi date prin sprijin cu plată. Atunci când integrezi vegetalul în zootehnie subvenția pe hectar poate să ajungă și până la 500 de euro pe hectar.

Florin Barbu: Este o schimbare fundamentală!

Este o schimbare fundamentală pentru că având foarte multe contracte de finanțare pe procesare în următorii patru ani vom finaliza peste 2 miliarde de euro pe contracte de procesare, sigur, noi trebuie să fim foarte atenți ca sectorul de zootehnie să se dezvolte, asta am făcut în ultimii doi ani și aceste investiții pe care noi le-am făcut în zootehnie își arată un plus și spuneam asta cu datele care au fost lansate de către INS săptămâna trecută. Ne trebuie materie primă pentru aceste unități de procesare pentru că eu îmi doresc să procesăm în România și să procesăm cu materie primă din România: carne de vită, carne de porc, carne de pui - toată această materie să vină din România pentru a crea un produs cu o etichetă foarte curată", a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la interviurile DC NEWS.

