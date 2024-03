De ce s-a mutat Ioana Tufaru, după 9 ani, din casa lui Gigi Becali. "Nu s-a mai putut. Numai chiria costă cât toată pensia mea pe o lună!"

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru, doi mari actori ai României, a fost invitată în emisiunea Corneliei Ionescu, Online Story, unde a mărturisit, printre altele, și motivele pentru care s-a mutat din locuința pe care Gigi Becali i-a dăruit-o și unde a stat fără să plătească chirie timp de 9 ani.

"Am plecat de acolo pentru că nu se mai putea să mai stăm. Am înțeles că are alte planuri cu blocul acela dar, în orice caz, recunoștința noastră rămâne veșnică pentru acest om minunat. În august am fi făcut 9 ani. Și omu' cât să te țină? Era de așteptat că aici se va ajunge. Mă leagă amintiri frumoase de locul acela. Am legat prietenii.

Ne-a anunțat înainte că trebuie să ne găsim o locuință. Așa am ajuns în Militari. Aveam o prietenă care locuia deja acolo în cartier și am întrebat-o dacă mai sunt garsoniere sau apartamente libere pe acolo. M-am dus, am vorbit cu dezvoltatorul, mi-a zis că garsoniere nu mai are, dacă vreau două camere. Mi-a spus cât este chiria... am zis ok, mi s-a părut destul de decent. Toată pensia mea pe o lună, fără 81 de lei, o dau pe chirie. Adică 1200. Am făcut contractul și... deja stăm aici de trei luni. Ne-am mutat în 18 decembrie anul trecut" a dezvăluit Ioana Tufaru, actualmente Mardare, după căsătorie.

I-am îndeplinit dorința băiețelului meu

"A fost un nou început. Total diferit decât ce era acolo (n.r. în locuința oferită de Gigi Becali). Mult mai bine, mult mai frumos, mult mai liniște. Acolo, în blocul domnului Becali, cei de la administrație aveau niște reguli foarte stricte pe care trebuia să le respectăm. Știi cum e... le respecți, dar până la un punct. Și-atunci mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că uite, am reușit să-i împlinesc și eu dorința băiețelului meu! De doi ani de zile mă zăpăcește că vrea și el un cățel. Și am reușit să ne luăm și cățel, în sfârșit. Avem un bichon frumos, îl cheamă Ali, așa a vrut Luca. Lucrurile au început să se așeze" a mărturisit Ioana.

Ce nu avea voie să facă în locuința lui Gigi Becali

"În garsoniera domnului Becali nu era voie cu cățel. Una dintre reguli. Trebuia să le acceptăm pentru că nu aveam încotro, nu aveam unde să ne ducem. Acum nu mai sunt reguli și e bine. De exemplu, nu mi se părea ok că dacă venea cineva în vizită, o prietenă... trebuia să-și lase buletinul la poartă. Nu mi se părea ok. Nici când te duci la închisoare la cineva nu-i așa!

Mai era o regulă cu fumatul. Nu aveai voie să fumezi în cameră, trebuia să te duci la locul de fumat special amenajat. Pe asta recunosc că o mai încălcam. Amândoi o încălcam. Regulile sunt făcute să fie încălcate" a spus Ioana Tufaru.

