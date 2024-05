Cum a dezertat Carmen Tănase. "Am dus cât am dus, m-am plictisit"

Pe vremuri și femeile făceau armata. Inclusiv Teo Trandafir, care nu are vârsta actriței Carmen Tănase pe care a avut-o invitată în podcastul Gând la Gând, a îndeplinit serviciul militar obligatoriu.

Carmen Tănase a povestit cum a dezertat din unitate: "M-am plictisit. Am dus cât am dus... Pentru mine nu au găsit echipament corespunzător, mantaua aia de iarnă era mai mică. Eu aveam nevoie de cineva ca să mă îmbrac, adică eu stăteam nemișcată... Alte fete aveau manta mare, a mea era mică. Cum să stai cu mâinile așa desfăcute și cineva din spate să te împingă să-ți bagi umerii? Ziceai că mi-a turnat cineva ciment... și cu căciula aia...

Mi-a plăcut la trageri pentru că aveam talent. Eu am tras și cu pistol cu masca pe figură. Numai locotenentele trăgeau așa. Dar fiindcă eram foarte bună am tras și cu pistol și cu masca pe figură. Doi ani am făcut."

Teo Trandafir: De ce? Eu am făcut 9 luni termen redus, că intrasem la facultate.

Carmen Tănase: Doi ani am făcut! Nu? Eh... atunci 9 luni, bine. În orice caz, în vară trebuia să facem trei săptămâni. Convocare. Și m-am plictisit. După vreo săptămână am zis - haide, mă, gata cu sculatul la 5 dimineața, ne duceam nu știu unde prin câmp, luam tramvaiul, trebuia să ne salutăm cu toți, cum vedeam un militar pe stradă cum făceam așa (n.r. ducea mâna la tâmplă în semn de salut). În fine... și noi trebuia să fim făcuți la finalul acestei convocări ceva... sublocotenent. Nu m-au mai făcut și a intervenit tata că voiau să mă dea afară din facultate... că eu nu m-am mai dus.

Am zis, gata. Băi, trag bine... vă bateți joc de mine cu uniforma asta, nu se poate, râde lumea de mine. Și tata a intervenit la generalul Onișor să mă lase Dumnezeului în pace. Și-atunci nu mi-au mai dat gradul ăla, ce să-ți spun, mare brânză. Dacă venea un război când aveam 35 de ani eram soldat" a dezvăluit actrița.

