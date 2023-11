De ce s-a îngrășat Gabriela Cristea: "Efectiv nu mai pot!"

"Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină, am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine.

Dacă luam un kilogram 2-3-5, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire.

Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți. Dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă. Și e frumoasă oricum, și cu 5 kilograme în plus, și cu 10 în plus", a spus Gabriela Cristea, în podcastul Acasă la Măruță.

Lupta cu kilogramele

Gabriela Cristea se luptă de ceva timp cu kilogramele în plus. Anul trecut, mărturisea că pur și simplu nu poate să slăbească și acest lucru o aduce la disperare: ”În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea".

Însă, cu un an înainte de această declarație, vedeta părea că reușise să echilibreze puțin situația.

”Acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super! Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea vedeta, potrivit Antena Stars.

