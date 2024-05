100.000 de profesori, inițiați în pedagogie digitală. Ligia Deca: Este esențial ca AI să fie un instrument centrat pe nevoile elevilor

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii a organizat în data de 8 mai 2024 prima ediție ANIS International Summit / „Shaping the Future of the IT Industry”, eveniment care a reunit reprezentanți ai celor mai importante instituții locale, regionale și europene, dar și ai companiilor IT globale și locale și a oferit o platformă de dezbateri în contextul actual al industriei tehnologice, atât în zona de reglementări, cât și a tendințelor tehnologice.

La eveniment a luat parte și ministrul Educației, Ligia Deca. Aceasta spune că integrarea instrumentelor de AI în procesul de învățare din școala românească este vitală pentru progres și performanță.

"Sfârșit de zi, ieri, la un eveniment important: ANIS Internațional Summit, panelul Education & work. Cred, și am transmis asta, că inteligența artificială va fi integrată din ce în ce mai mult în educație. Însă este extrem de important ca această integrare să fie bazată pe digitalizarea platformelor şi a resurselor educaționale, pentru că doar astfel vom putea beneficia cu adevărat de avantajele acestui instrument. De asemenea, este esențial ca AI să fie un instrument centrat pe nevoile elevilor şi util cadrelor didactice, cu respectarea normelor de etică şi a standardelor de protecție a datelor personale.

Digitalizarea evaluării la examenele naționale, de exemplu, ne ajută să identificăm rezultatele reale ale învățării și este pentru prima dată când România dispune de un astfel de instrument. Resursele digitale pe care le folosim la clasă înseamnă nu doar ore mai dinamice, ci și instrumente care să ușureze accesul la informație, transmiterea, înțelegerea şi utilizarea ei. Este și responsabilitatea noastră să-i ajutăm pe copii să integreze constructiv tehnologia în activitățile lor, iar unul dintre demersurile concrete este că vom forma 100.000 de profesori în domeniul pedagogiei digitale. Mulțumesc pentru invitație! A fost o bucurie să fiu prezentă la un eveniment care reunește actori din mediul public și privat, într-un parteneriat valoros pentru întreaga societate!" a scris ministrul Ligia Deca pe profilul personal de Facebook.

