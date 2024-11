"România nu produce profesori". Marian Staș, soluție pentru reconfigurarea programelor de licență

Provocările din domeniul educației sunt numeroase și, pentru a fi identificate, trebuie să fie și individualizate. Referindu-se la problemele majore ale resursei umane din educație (precum salariile mici și scăderea motivației), Marian Staș se referă și la componenta calității acesteia. Soluția propusă include o carieră didactică mai dinamică, cu evaluări periodice și un model modern, care să permită un an sabatic "la fiecare 15 sau 25 de ani". În plus, coordonatorul de programe educaționale atrage atenția asupra necesității unor programe de licență dedicate exclusiv pregătirii pentru profesia de profesor, în special pentru nivelul gimnazial și liceal, care să "scoată" dascăli cu adevărat specializați.

În contextul numeroaselor dificultăți din sistemul educațional – de la salarii mici și lipsa de motivație, la efectele rutinei – dar și al creionării unui "profil ideal" al profesorului, Marian Staș afirmă profesorii ar trebui să fie "nemediocri, în proporție de 80%".

Un an sabatic pentru profesori

"Și asta revine la câteva componente transformaționale importante, la câteva puncții necesare. Sigur că doare povestea titularizării, dar atunci când vorbesc de inamovibilitate - asta e iarăși o componentă sindicală păcătoasă -, și zic că am intrat la 20 ceva de ani, sunt titular și mai ies la pensie de acolo, ăsta nu e un stimulent important pentru calitatea prestației didactice, oricât am da-o pe după cireș sau am dori să arătăm că e altfel. De fapt nu e altfel", spune coordonatorul de programe educaționale.

"Și asta are legătură cu una dintre cele două piese strategice pe care le voi detalia succint în răspunsul meu, respectiv ceea ce înseamnă un model de carieră didactică de secol XXI pentru profesori: construcția unui model de evoluție în carieră pe opțiuni orizontale echivalente, care să aibă și alte componente luate în calcul la vechime și la pensie, în afară de activitatea didactică la catedră.

Și asta mi se pare firesc de pildă - ca din 4 în 5-6 ani să-l întreb pe fiecare dintre profesori dacă e mulțumit cu ceea ce face, dacă vrea să facă și altceva -, pentru că folosind așa o sintagmă bătrânească: și murăturile se pritocesc. Și ele prind albeața aia pe suprafață.

Dar în momentul în care fac 15, 20, 25 de ani același lucru, evident că mă plictisesc și îmi scade randamentul. Dar în momentul în care construiesc o carieră dinamică, atunci lucrurile pot sta cu totul altfel.

Eu aș scoate de aici (apropo de ceea ce înseamnă mecanisme motivaționale) - măcar o dată, dacă nu de două ori într-o carieră didactică, un an sabatic pentru profesorii din preuniversitar, să zicem la 15 ani sau la 25 de ani, ca să-și mai vină oamenii în fire cu capul și cu emoțiile și cu tot - e firesc să fie așa.

(N.r., Un an) în care să zicem că statul asigură de pildă 60% din salariu și omul are posibilitatea să meargă, să facă rezidențe, să viziteze școli, să scrie o carte, să se limpezească și așa mai departe. Deci un alt model de carieră didactică", propune Marian Staș.

Sursa: Unsplash

Provocarea principală este pentru profesorii de gimnaziu și liceu

"Iar în partea cealaltă, din punctul meu de vedere, nevoia principală este de a crea profesori, și nu filologi cu credite de pedagogie, și nu fizicieni cu credite de pedagogie (...). Mă refer la facultățile pentru profesori și, în primul și în primul rând, pentru gimnaziu și pentru liceu.

Pentru că acolo, de fapt, povestea nu se întâmplă așa.

Oricât ar părea de uimitor, în momentul de față, România nu produce profesori. Pentru că nu există programe de licență pentru așa ceva. Pledoaria pe care eu o fac la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București și ceea ce lucrez cu studenții în programul de master de formarea formatorilor este pentru construcția unor modele de proiecte de programe de licență pentru profesia didactică.

Pentru că la Facultatea de Matematică, dacă tu vrei să te faci matematician și eu vreau să mă fac profesor de matematică, astea sunt două profesii cu totul și cu totul distincte. Și avem a porni din anul întâi pe trasee de învățare diferite.

(...) Au început ușor-ușor așa, dar deocamdată am văzut că discuția e mai degrabă în zona asta - învățământ preșcolar, școlar, poate gimnazial, dar n-au intrat încă acolo.

Dar, de fapt, provocarea principală este pentru ceea ce înseamnă gimnaziu și liceu, deci profesori făcuți pe bune pentru așa ceva.

Iar dacă ne uităm pe diverse portaluri internaționale, și la nivel de Uniune Europeană, și în Anglia, și în Statele Unite, și în Canada, și în Asia, sunt sute și mii de oferte de programe de licență pentru profesia didactică", adaugă Marian Staș la DC Edu.

