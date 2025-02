101 concepte pentru a înțelege religiile lumii. O carte modernă despre credințe și scepticism

Cartea "101 concepte pentru a înțelege religiile lumii", scrisă de profesorul Mihai Coman, este un ghid clar și accesibil pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine rolul religiei în societate. Volumul explică, într-un mod structurat și bine documentat, concepte esențiale despre religie, despre formele și expresiile ei, dar și despre influențele pe care le primește din lumea modernă.

Pe de o parte, cartea explorează sensul religiei, modul în care este definită și principalele sale categorii. Pe de altă parte, analizează fenomene externe care o influențează, precum globalizarea, secularizarea, pluralismul sau chiar ateismul și agnosticismul. De asemenea, cartea mai abordează felul în care religia se intersectează cu noile tehnologii, economia și cultura de masă.

"Cartea este pentru toți. Am scris multe cărți care aveau un public-țintă bine definit, fie că era vorba de studenți sau de tineri jurnaliști. De data asta, această carte se adresează oricărei persoane care este curiosă, care are, în anumite momente, interesul de a vedea niște lucruri legate de aceste fenomene. Și cum aceste fenomene sunt atât de frecvente în jurul nostru, de data asta este un public mai larg și, dacă vreți, mai nebulos", a spus prof. Mihai Coman.

"Am scris în primele paragrafe că această carte nu este una de teologie, în mod clar. Și nu este nici una de filozofie, deși am intersectat preocupările filozofiei religiilor. Sigur, fiecare știință are unghiul său specific de abordare. Dar noi aici ne-am plasa într-o perspectivă largă, antropologică asupra fenomenelor marilor religii", adaugă autorul.

