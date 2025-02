Importanța aprecierii copiilor în locul criticii constante. Teodora Mețiu: „Dacă vrei miere de la albine, nu dărâma stupul”

În cadrul emisiunii „Părinți Prezenți” de la DCNews, moderată de Loredana Iriciuc, Teodora Mețiu a explicat cât de important este ca părinții să fie atenți la felul în care se adresează copiilor lor. Criticile constante pot duce la formarea unui adult lipsit de încredere în sine, care ajunge să creadă că „un nimic”.

„De ce îi certăm? Îi certăm constant. Părinții care ajung zilnic să-i facă observații, prin care notează greșeala copilului, vreau să știe de la mine că nu fac altceva decât să-i slăbească încrederea în sine zi de zi. Acum să dăm și soluția.”, spune Teodora Mețiu

Aprecierea zilnică, esențială pentru copii: „Fiecare cuvânt de bine le clădește încrederea”

Teodora Mețiu a oferit alternative constructive la tendința părinților de a-și critica frecvent copiii. Specialista consideră că recunoașterea constantă a eforturilor depuse zilnic de un copil și a calităților acestuia este un „combustibil” emoțional esențial. Când un copil se simte apreciat în fiecare zi, va putea gestiona mai ușor observațiile critice, fără ca acestea să-i afecteze încrederea în sine.

„Prima regulă este să-mi exprim toate mulțumirile legate de el. Să nu treacă zi din viața mea, ca părinte, că am timp, că n-am timp, că ajung la 10 seara și-l prind în pat, în care eu să nu-i spun ceva de bine despre el. Ori că e frumos... dar încearcă să nu repeți prea des asta, pentru că am auzit că ne place, într-adevăr. Noi ne vedem copiii cei mai frumoși din lumea asta. Hai să variem. Copilul e mai mult decât frumusețe. Astăzi am auzit că ai luat 9 la Geografie. Excelent! Sunt tare mândră de tine. Sau, astăzi îl vezi în cameră că și-a aranjat-o păpușă altfel. De obicei o găseai pe jos. Vai, mami, ai pus-o la loc! Bravo, iubirea lui mama! În felul ăsta, noi umplem combustibilul de bine copilului.

Astfel, când vine mami și spune: E cam dezordine în cameră. Hai, hai să strângem! Când vine mami și spune ceva de rău, copilul are o saltea întreagă de bine pe care să cadă, încât răul ăsta nu-l face să se înece, să se sufoce.

Noi, în schimb, de multe ori spunem: Nu-i spun binele ăsta! I-am spus că e frumos, i-am spus că e deștept, știe deja că eu cred asta despre el! Nu, nu! Nu știe! Sau și dacă știe, pe el nu-l deranjează să știe în fiecare zi. Nu există om pe lumea asta care să nu fie înnebunit în a fi adorat de ceilalți. Toți ceilalți suntem înnebuniți să fim adorați de ceilalți. De aceea, reacționăm atât de dur la critică. Cu aceasta avem o relație de groază. Pe cât suntem înnebuniți să fim adorați de ceilalți, pe atât suntem de îngroziți să nu fim criticați de ceilalți.”, a explicat Teodora Mețiu .

„Dacă vrei miere de la albine, nu dărâma stupul”

Specialista în arta comunicării mai punctează o lecție valoroasă pentru părinți: un copil încurajat și apreciat va fi mai motivat să învețe, să corecteze greșelile și să crească armonios, având încredere în propriile capacități.

„Am o vorbă împrumutată care spune așa: Dacă tu vrei miere de la albine, de ce dărâmi stupul de albine? Cum poți să-ți iei borcanul de miere dacă tu-l dărâmi în fiecare zi?

Critica asta face: dărâmă stupul de miere de la care tot eu, părinte, mă duc și zic: Vreau 10 la matematică! Păi stai, măi, un pic! Că de trei zile îi tot explici, de fapt, câte nu face bine. După care ai pretenția să-ți vină cu borcanul cu miere. N-avem de unde. Ai doborât stupul! Tu, mamă, tu, tată. Dacă vrei miere, ține-l în picioare. Și atunci cum o fac? Apreciindu-l. Dă-i apreciere copilului tău în fiecare zi pentru ca, atunci când vine momentul să-i subliniezi o greșeală, el să fie mult mai deschis să o primească.”, a mai spus Teodora Mețiu.

Video:

