Universitatea din Bucureşti, prima universitate din România în topul QS by Subject în cinci domenii

La ediţia din 2025, topul QS by Subject evidenţiază performanţele a 1.730 de universităţi, scrie Agerpres.



"La nivel internaţional, Universitatea din Bucureşti se regăseşte în intervalul 201 - 250 în domeniile Lingvistică şi Limbi moderne, în intervalul 201 - 225 în domeniul Filosofie, în intervalul 501 - 550, alături de Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, în domeniul Informatică şi Tehnologia informaţiei, precum şi în intervalul 601 - 700, alături de Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie "Politehnica" Bucureşti, în domeniul Chimie", informează un comunicat remis miercuri presei.



Potrivit sursei citate, la nivel naţional, Universitatea din Bucureşti este singura universitate prezentă în domeniile Lingvistică şi Filosofie.



De asemenea, este menţionată şi prezenţa, pe locul al doilea la nivel naţional, a Universităţii din Bucureşti, în domeniile Matematică (în intervalul 301 - 350 la nivel mondial) şi Fizică (în intervalul 501 - 550 la nivel mondial).



Astfel, afirmă aceeaşi sursă, clasamentul QS World University Rankings by Subject poziţionează Universitatea din Bucureşti în trei dintre cele cinci domenii fundamentale în intervalul 501-550 la nivel internaţional: Arte şi Ştiinţe Umaniste, Ştiinţele naturii şi Ştiinţe sociale şi Management.



Topul QS World University Rankings by Subject analizează performanţele universităţilor pe baza unor indicatori precum reputaţia academică, numărul de citări pentru lucrările publicate, reputaţia în rândul angajatorilor, impactul şi calitatea lucrărilor publicate de cercetători şi cadre didactice (h-index), dar şi eficienţa colaborărilor interinstituţionale (IRN).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News