Premieră în România. Facultatea de Medicină Veterinară care oferă cursuri gratuite de biologie și chimie pentru viitorii studenți. Cum te poți înscrie

Cursurile se desfășoară atât fizic, cât și online, în fiecare sâmbătă, oferind oportunitatea unui număr cât mai mare de elevi interesați de o carieră în domeniul medical veterinar.

Iuliana Ionașcu, decanul Facultății de Medicină Veterinară, sfătuiește viitorii studenți ca, "până să se înscrie la Facultatea de Medicină Veterinară, să urmărească site-ul facultății și pagina de Facebook. Cred că suntem unici între facultățile de medicină veterinară din România. Facem aceste cursuri gratuite pentru biologie și chimie pentru viitorii candidați. Ele se desfășoară fizic, la facultate, în fiecare sâmbătă - o sâmbătă este chimie, o sâmbătă biologie. Cursurile se desfășoară și online. Sâmbăta trecută a fost primul curs și am avut 68 de cursanți online și 38 fizic, fără să facem noi prea multă publicitate".

Profesorii din diverse discipline s-au implicat activ în acest proiect, pregătind materiale interactive și adaptându-se pentru a facilita înțelegerea noțiunilor esențiale.

Sursa: Facebook. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

"Au venit cursanți de peste tot și aveau niște ochișori așa mari, au întrebat și trei ori nu s-au mișcat din bancă. Și le-am spus bun venit. Colegii mei, profesorii care predau biochimie, anatomie, histologie, fiziologie, au fost încântați și au zis prezent, suntem acolo. Fiecare și-a făcut un anumit tip de prezentare, au desenat pe tablă, au avut emoții, chiar dacă predau de ani de zile.

Ne gândeam - or înțelege, n-or înțelege... i-am văzut emoționați, iar eu am fost sâmbăta trecută fericită cu toți colegii mei care au predat. Vor fi 19 săptămâni, dar vor preda 24 de cadre didactice, adică toți de la biochimie, toți de la histologie, toți de la anatomie, ceea ce este absolut senzațional", a mai declarat conf. univ. dr. Iuliana Ionașcu.

Numărul celor înscriși la aceste cursuri este în continuă creștere: "A fost cursul astăzi, iar cel care se ocupă, colegul nostru de la tot ce înseamnă publicitate, digitalizare, zice: doamna decan, avem o problemă.... S-au mai înscris 40, ce să fac? I-am spus să-i lase. Cu siguranță, dacă o să avem 300 de cursanți fizic, avem amfiteatrul Riegler, cel mai frumos amfiteatru și cel mai nou, și o să vină cu toții acolo", mai spune Iuliana Ionașcu.

"A fost foarte frumos, a fost foarte frumoasă atmosfera, deci celor care ne privesc acum îi aștept în primul rând la cursurile acestea gratuite, fizic sau online, și o să găsească cu siguranță unde să se înscrie. Este un chestionar, un link de înscriere, pentru că cu aceste cursuri o să învețe cum să învețe și pe urmă, în vară, să intre la examen.

Trebuie să avem examen de admitere, iar admiterea se dă la aceste două materii - este grilă, e un examen ușor dacă citești, dacă înveți, și bineînțeles că se mai ia în calcul și nota de la bacalaureat", conchide aceasta.

Ascultă mai multe aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News