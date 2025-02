Teodora Mețiu: Prima greșeală pe care o fac părinții când vine vorba de viitorul copiilor / video

Este esențial ca adulții să înțeleagă că nu trebuie să fie perfecți pentru a crește un copil echilibrat și fericit. În realitate, iubirea, răbdarea și deschiderea către învățare din propriile greșeli sunt elementele-cheie ale succesului. Modul în care comunicăm cu cei mici poate fie să îi înalțe, fie să le limiteze potențialul.

Acest aspect a fost amplu analizat de Teodora Mețiu, specialistă în arta comunicării, în cadrul emisiunii „Părinți Prezenți” de la DCNews. Invitată de moderatoarea Loredana Iriciuc, ea a discutat despre provocările pe care părinții le întâmpină în relația cu copiii și despre impactul profund pe care îl au în viitorul lor profesional încă de la o vârstă foarte fragedă.

Muncă versus stare de bine

În discuția purtată cu moderatoarea Loredana Iriciuc, Teodora Mețiu a subliniat că obsesia părinților pentru performanța profesională îi face adesea să ignore nevoile emoționale ale copilului.

„Cei mai mulți dintre părinți se chinuie foarte tare să îl învețe pe copil munca. Dar câți părinți din România sunt preocupați să-i învețe pe copii starea bună?”, a explicat specialista.

Ea atrage atenția că părinții, din dorința de a le oferi copiilor un viitor sigur și prosper, îi încurajează să urmeze trasee convenționale: școală, facultate, job stabil, familie. Însă acest tipar nu este potrivit pentru toți.

„Această muncă nu ne duce neapărat spre starea bună. Ne poate duce doar spre bună stare, dar nu spre stare bună. Și este o mare diferență. Pentru că banul niciodată nu-ți va da și nu este garantul stării bune. Și atunci primul pas, dacă vrem să avem copii fericiți, este să-i învățăm starea de bine. Toată povestea asta cu treaba de îl punem pe copil să o facă, este pentru ca în final să ajungă să facă bani. Mulți, dacă se poate. Să nu ducă lipsă de nimic. Din a ta iubire pe care o porți pentru copil și din a ta dorință de a avea copilul tău viața cea mai bună de pe pământ, faci numai și numai greșeli.”, a adăugat Mețiu.

Pasiunea, cheia unui viitor de succes

O altă greșeală pe care părinții o fac este că nu acordă suficient timp descoperirii pasiunilor copiilor lor.

„Cea mai bună meserie pe planeta asta și cea mai bănoasă este pasiunea pusă la muncă. Dar din lipsa timpului, probabil părinții nici nu reușesc să-și dea seama ce pasiune are copilul. Trebuie să-și facă timp pentru asta. Trebuie să-l urmărească sau să angajeze un om care trebuie să-și dea seama la ce se pricepe copilul lui.”, a explicat specialista.

Mai mult, Teodora Mețiu susține că, indiferent de progresele tehnologice și de ascensiunea inteligenței artificiale, pasiunea va rămâne de neînlocuit.

„Pasiunea, repet, este cea mai bună meserie în viitor și cu toată inteligența artificială care va fi pe planeta asta... inteligența artificială nu va putea înlocui pasiunea nimănui. Iar asta îi garantează două lucruri: venituri mari, dar cel mai de preț, starea de bine”, a concluzionat aceasta.

Libertatea de a fi cine ești

Teodorei Mețiu mai susține că societatea a impus de-a lungul timpului un traseu considerat „sigur” pentru succes: școală, meserie stabilă, familie. Dar ce se întâmplă cu acei copii care nu se potrivesc acestui tipar? Cei care au un talent aparte, o gândire creativă sau o viziune diferită asupra lumii? Aceasta îi încurajează pe părinți să nu îi forțeze să fie ceea ce nu pot sau nu le place să fie.

„Marile minți ale lumii nu au niște povești standard. De ce insistăm noi să ne băgăm copiii în niște povești standard? Dacă-l am acasă pe al doilea Eminescu, și eu încerc să-l bag în povestea mea standard, că așa știu eu, așa am fost crescută: „Mamă, tu trebuie să faci scoală, trebuie să înveți, trebuie să-ți faci o meserie, după aceea trebuie să te căsătorești, să faci copii”. Și uite așa i-am trasat eu acest scenariu standard. Și dacă eu am un Eminescu acasă sau am un Picasso? Oamenii ăștia nu sunt standard. Arta începe acolo unde facem lucrurile diferit. Oamenii valoroși apar acolo unde nu sunt standarde neapărat, adică nu sunt încadrați în niște standarde.”, explică ea.

În final, mesajul Teodorei Mețiu pentru părinți este unul clar: „Lasă-ți copilul să fie cine e menit să fie și ajută-l. Tu încurajează-l să fie cine vrea să fie de fiecare dată când vrea să fie ceva!”

