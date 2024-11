Savantul britanic Dennis Deletant, specialist în instoria României, Doctor Honoris Causa al Universității din București

Întreaga activitate a profesorului Dennis Deletant a fost marcată, încă de la începutul studiilor acestuia, de interesul pentru limba, istoria și cultura românească. Într-o perioadă în care întregul continent european era dominat de instabilitate, Dennis Deletant a ales să privească România dincolo de adversități și să se concentreze pe aspectele pozitive, descoperind un univers complex, departe de generalizările despre țara noastră.

Cariera academică a domniei sale, începută ca asistent în 1969 la School of Slavonic and East European Studies din cadrul University of London, include activități de predare și cercetare la instituții din întreaga lume, precum University of Amsterdam și Georgetown University Washington. Lucrările sale fundamentale, dintre care amintim „Ceaușescu și Securitatea” (Humanitas, 1998), „Teroarea comunistă în România: Gheorghe Gherorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948 – 1965” (Polirom, 2001) sau „România, 1916 – 1941. O istorie politică” (Humanitas, 2024), oferă o perspectivă esențială asupra istoriei contemporane a României și contribuie la înțelegerea nuanțelor acestei perioade de către publicul internațional.

De-a lungul carierei sale, profesorul Dennis Deletant s-a remarcat drept un intelectual angajat spre binele public, militând pentru popularizarea relațiilor româno-britanice. A fost traducător și corespondent al BBC și s-a implicat în inițiative caritabile, precum British Book Appeal, al cărei scop a fost refacerea fondurilor Bibliotecii Centrale Universitare din București. De asemenea, profesorul Deletant a sprijinit proiectele pentru conservarea patrimoniului rural românesc sub egida Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit.

Pentru toate acestea, profesorul Dennis Deletant s-a bucurat de o amplă recunoaștere publică primind, în 1995, titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), ca recunoaștere a contribuțiilor sale la relațiile bilaterale dintre Regatul Unit și România. În anul 2000, președintele Emil Constantinescu i-a decernat Ordinul „Pentru Merit” cu rang de Comandor pentru serviciile aduse democrației românești, iar, în 2016, președintele Klaus Iohannis l-a decorat cu „Steaua României” în rang de Ofițer.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din București profesorului Dennis Deletant este un semn de recunoaștere a activității sale remarcabile în domeniul istoriei României și a contribuției sale remarcabile la promovarea relațiilor academice ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu România.

