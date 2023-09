Cătălin Botezatu are "mai mulți copii decât crede lumea": Eu nu mă simt tată, din păcate... Lumea o să mă critice

"Ilinca, tu știi câți am, dar am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor. Ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut. L-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți. Eu nu mă simt tată din păcate, lumea iar o să mă critice… Cel mai nasol e când spune cineva "ești bunic". Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa… nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai. Tata și mama sunt oameni nemaipomeniți, dar noi ne-am comportat ușor rece", a spus Cătălin Botezatu, în podcastul Ilincăi Vandici.

"Îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei"

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a mărturisit de ce nu își poate ierta tatăl și ce s-a întâmplat când avea 16 ani.

"Părinții mei au divorțat când aveam 16 ani, tata s-a recăsătorit de trei ori, însă mama nu și-a mai refăcut niciodată viața și îmi este greu să îl iert pe tata pentru suferința cauzată mamei, care l-a iubit foarte mult. Pe mine nu m-a afectat foarte tare, așa cum am spus provin dintr-o familie înstărită și am avut parte de tot ce îmi doream la acea vârstă. Eu mi-am dorit această separare, pentru că nu mai suportam ca ei să se certe", a povestit Cătălin Botezatu pentru viva.ro.

"Cu mama mă văd în fiecare zi, vine la atelier și este persoana care are cea mai mare grijă de mine. Cu tata mă văd mai puțin, este un om mai încăpățânat, dar țin foarte mult la el", a mai spus designerul.

"Nu îmi place să cerșesc milă"

În luna iulie, Cătălin Botezatu a trecut printr-o nouă operație pentru a i se monta al șaptelea stent la inimă.

"Eu niciodată nu vorbesc cu părinții, niciodată nu vorbesc cu mama să îi spun ce operații am. Știu câțiva! Uite, Joshua e cel care mai știe, dar prietenilor mei apropiați, de suflet, nu le spun decât după ce se consumă totul, pentru că ei se panichează. Joshua mă ceartă tot timpul. Îmi spune să las totul deoparte, pentru că nu mai am nevoie de nimic. Dar nu le spun, nu îmi place să cerșesc milă, să îmi spună cineva: "Ai grijă!”, a spus Cătășin Botezatu pentru ciao.ro.

