Adrian Mutu, pasionat de gătit: Fac creveți cu sos, paste, ciorbe

„Am făcut sarmale, am făcut ardei umpluți, asta când eram în Emirate. Când aveam poftă o sunam pe mama și stăteam cu ea la telefon. Îmi place să gătesc pentru că, în primul rând, mă relaxează. Am foarte multe cuțite, parcă aș fi bucătar”, a precizat Adrian Mutu în cadrul podcastului.

Ce rețetă îi iese cel mai bine lui Adrian Mutu

„Fac creveți cu sos roșu. Știu să fac toate tipurile de paste, sosul este cel mai important. Știu să fac toate ciorbele. Ceea ce îmi place să fac cel mai mult și lumea a apreciat este mușchiul de vită wellington. Nu am un secret. Trebuie să ții carnea în frigider pentru a se răci.

Am un prieten care e chef în Anglia. Mai vine cu nebunii în România și îmi gătește. El vine la mine pe terasă, iar eu nu plec de lângă el. Stau cu el și îl țin de vorbă, îl tot întreb. Mi-a povestit la ce grade face mușchiul de vită”, a spus Adrian Mutu.

El a dezvăluit care este restaurantul care l-a impresionat cel mai mult:

„E un restaurant de trei stele în Florența. Se numește Enoteca Pinchiorri. E impresionantă și cartea de vinuri. Am făcut degustare. E și în Japonia acest restaurant. Am avut parte de răsfăț, pentru că sunt prieten cu proprietarul. M-am dus la cantină și am pus mâna pe o sticlă de 85.000 de euro și a transpirat instantaneu proprietarul. Mi-a spus să o las acolo”, a adăugat Adrian Mutu în cadrul podcastului.

