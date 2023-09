Cum a aflat Dragoș Bucur că are diabet: "Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur"

La un moment dat, actorul și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu el și a decis să-și facă anumite investigații, după un episod care l-a speriat.

"Unul din simptomele diabetului sunt crizele de furie, cel puțin înainte de a fi diagnosticat. Mi-am dat seama că lucrurile o iau razna în momentul în care, eram la Academie, pe deal și mă claxona unul.

Am oprit mașina, m-am dat jos și am început să înjur. Țin minte că era seară, era totul luminat de faruri. Am început să-mi bag, să-mi scot… cu din alea: "Te omor", "Te fac", că nu știu ce. După ceva timp, m-am uitat la cine țipam. Era un domn, în vârstă mi s-a părut mie atunci, la vreo 45-50 de ani, cu ochelari. Stătea și se uita la mine. Lângă el era un puști de vreo 12 ani.

Amândoi nu spuneau nimic, doar se uitau așa la mine. Cât de penibil eram... M-am urcat înapoi în mașină și mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine. Și nu zodia era de vină, ci diabetul”, a povestit Dragoș Bucur în podcastul lui Mihai Bobonete.

Ce este diabetul

Diabetul zaharat este o boală cronică netransmisibilă care apare atunci când pancreasul nu produce suficientă insulină sau când organismul nu poate utiliza eficient insulina.

Modul în care organismul transformă alimentele în energie afectat. Organismul descompune cea mai mare parte a alimentelor în glucoză și le eliberează în sânge. Când nu este produsă suficientă insulină sau insulina care este produsă nu poate fi utilizată în mod corespunzător, glucoza se acumulează în sânge, ceea ce poate duce la probleme grave de sănătate, cum ar fi boli de inimă, pierderea vederii sau afectarea rinichilor .

Există trei tipuri de diabet zaharat: diabetul de tip 1, care este cauzat de o reacție imună, diabetul de tip 2, care este cel mai frecvent și diabetul gestațional, care apare la femeile însărcinate.

Printre cele mai frecvente simptome ale acestei boli se numără nevoia de a urina frecvent, sete crescută, scădere în greutate, foame, vedere încețoșată, oboseală, amorțeală, infecții sau răni care se vindecă greu.

