Schimbare majoră la granițele UE, de duminică: Toți călătorii vor fi amprentați și fotografiați

Pasagerii care sosesc în UE din țări terțe ar trebui să se pregătească pentru așteptări lungi, odată cu lansarea noului sistem automat de înregistrare Entry/Exit System (EES) al blocului european, scrie Politico.

„Companiile aeriene care alimentează marile huburi funcționează pe programe stricte, așa că chiar și câteva minute de întârziere la controlul de frontieră pot perturba conexiunile”, a declarat Montserrat Barriga, directorul general al Asociației Regionale a Companiilor Aeriene Europene.

Sistemul va fi implementat treptat pe parcursul a șase luni, ceea ce înseamnă că nu toate punctele de trecere a frontierei îl vor folosi imediat.

Ce presupune noul sistem

Cetățenii din afara UE vor trebui să se oprească pentru o perioadă mai lungă în fața unui ofițer de control al pașapoartelor sau să utilizeze ghișeele automate din aeroporturi, porturi și gări internaționale pentru a furniza amprente digitale și pentru a li se face o fotografie.

La trecerile frontierelor interne Schengen, călătorii nu vor trebui să repete procesul, deoarece datele salvate vor fi folosite pentru a le înregistra intrările și ieșirile în mod digital.

Datele biometrice sunt păstrate în sistemul EES timp de trei ani, perioadă care se prelungește la cinci ani dacă nu a fost înregistrată o ieșire.

Sistemul este introdus în toate țările din spațiul Schengen, adică statele UE, dar și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Țările membre Irlanda și Cipru nu sunt incluse.

EES va înlocui sistemul actual de ștampilare manuală a pașapoartelor, care nu permite detectarea automată a persoanelor care au depășit perioada de ședere autorizată de 90 de zile în decurs de 180 de zile.

„Sistemul de Intrare/Ieșire reprezintă coloana vertebrală digitală a noului nostru cadru comun european pentru migrație și azil”, a declarat Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație.

Perioadă de tranziție și temeri privind haosul

În primele șase luni, cele două sisteme vor coexista, ceea ce înseamnă că pasagerii ar putea fi nevoiți să treacă atât prin controlul clasic al pașapoartelor, cât și prin procedura EES. Sistemul va deveni complet operațional pe 10 aprilie 2026, când va înlocui definitiv ștampilarea manuală.

Această tranziție îi neliniștește pe oficialii naționali, care se tem de posibile blocaje.

Franța este deosebit de îngrijorată, deoarece este cea mai vizitată destinație turistică din lume, cu peste 100 de milioane de vizitatori în 2024.

„Dacă mâine ar trebui să trecem prin EES toți pasagerii unui zbor din China, timpul de așteptare la frontieră s-ar tripla”, a spus un oficial din Ministerul francez de Interne, sub protecția anonimatului.

„Formalitățile suplimentare cerute de EES vor crește inevitabil timpii de așteptare pentru călătorii din țări terțe”, a adăugat acesta.

Implementare treptată în statele membre

UE a precizat că EES ar putea fi suspendat temporar în primele șase luni, dacă timpii de așteptare devin prea mari sau apar probleme tehnice.

„De aceea, lansarea treptată este atât de importantă - le oferă aeroporturilor și companiilor aeriene un răgaz pentru adaptare”, a spus Barriga.

Ce țări vor implementa instant sistemul

Publicația The Independent a relatat că doar trei țări - Estonia, Luxemburg și Cehia - vor avea sistemul EES complet funcțional pentru toate sosirile și plecările începând de duminică.

Germania a anunțat că doar aeroportul din Düsseldorf va implementa EES de duminică, urmând ca München și Frankfurt să se alăture ulterior.

În Italia, aeroporturile Roma Fiumicino și Milano Malpensa vor începe utilizarea sistemului de luni.

Olanda îl va implementa la Rotterdam The Hague Airport pe 27 octombrie și la Amsterdam Schiphol pe 3 noiembrie.

Spania va folosi sistemul pentru un singur zbor către Madrid duminică, urmând o extindere treptată.

Potrivit oficialului francez, Franța va angaja 230 de polițiști de frontieră suplimentari în cele 120 de puncte de intrare Schengen pentru a face față volumului crescut de muncă.

Capacitatea aeroporturilor și îngrijorările industriei

Unele aeroporturi au anunțat deja detalii despre capacitățile lor. De exemplu, Aeroportul Bruxelles a instalat 61 de automate EES.

„Este important de subliniat că gestionarea punctelor de trecere a frontierelor revine statelor membre, nu operatorilor de aeroporturi”, a declarat Federico Bonaudi, director de facilitare la asociația aeroporturilor ACI Europe.

De luni de zile, organizația a exprimat îngrijorări legate de „incertitudinea privind modul în care sistemul va funcționa atunci când toate statele membre se vor conecta la el”.

„Până acum, s-au făcut doar teste parțiale”, a spus Bonaudi.

Printre problemele semnalate se numără „lipsa cronică de personal al poliției de frontieră în anumite state membre”, precum și faptul că „campania de informare pentru publicul călător a fost lansată prea târziu”.

Totuși, Bonaudi a adăugat că, „în acest stadiu, toate garanțiile legale și instrumentele necesare au fost puse în aplicare pentru a minimiza perturbările și întârzierile în prima zi de funcționare și în cele următoare”.

Comisia a creat și o aplicație de preînregistrare, menită să accelereze trecerile de frontieră.