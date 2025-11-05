Pe 9 noiembrie, Mercur își va începe ultima retrogradare din 2025. Se va întâmpla în semnul Săgetătorului. Și va rămâne astfel până pe 19 noiembrie, când va ajunge în Scorpion. Însă perioada aceasta, cât va fi retrograd în Săgetător, are pregătite pentru noi multe situații speciale, mai ales din cauza tranzitului lui Marte în același semn.

Să ne reamintim că Mercur reprezintă comunicarea, gândirea, deciziile și transporturile. Arhetipul Săgetătorului se ocupă de călătorii, chestiuni legale, studii și organizarea evenimentelor.

Aceste domenii vor avea parte de (re)actualizări sau perturbări. Tehnologia ne va pune probleme. În perioada de retrogradare trebuie să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Zodiile cele mai afectate: Gemeni, Săgetător, Fecioară și Pești.

