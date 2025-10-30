€ 5.0856
Data actualizării: 18:51 30 Oct 2025 | Data publicării: 18:05 30 Oct 2025

EXCLUSIV Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Autor: Doinița Manic

burnout si epuizare Burnout și epuizare. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Dr. Adela Ciobanu vine la Academia de Sănătate.

Prof. Univ. Abilitat dr. Adela Magdalena Ciobanu, medic primar psihiatru, este invitatul zilei la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News. 

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, dr. Adela CIobanu ne va vorbi despre burnout și despre numărul de ore de muncă ce duc la epuizare.

Emisiunea va fi difuzată joi, 30 noiembrie, ora 18:00, pe Facebook și Youtube DC Medical, DC News si DC News TV.

academia de sanatate
Dr. Adela Ciobanu
