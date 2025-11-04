€ 5.0865
Data publicării: 15:23 04 Noi 2025

EXCLUSIV Părinți perfecționiști | Copilăria, în fabrica de performanță. Daniela Gavankar: „Ne pierdem copiii”
Autor: Doinița Manic

emisiunea Părinți Prezenți Daniela Gavankar, la emisiunea "Părinți Prezenți", moderată de Loredana Irinciuc
 

Daniela Gavankar, psiholog și profesor universitar, vine la emisiunea "Părinți Prezenți".

Societatea noastră e obsedată de performanță. Copiii sunt puși de mici pe o linie de producție: litere la trei ani, matematică la patru, engleză la cinci, concursuri și olimpiade în școala primară. 

Și dacă un copil rămâne în urmă, părinții simt rușine, frică, vinovăție.

În paralel, vedem o altă față a aceleiași monede: femeia perfecționistă. Ea vrea ca totul să fie impecabil: casa, cariera, copiii, soțul, prietenii. 

Perfecționismul ei pare un semn de putere, dar în realitate e altceva. Iar copiii plătesc prețul.

Vorbim despre cum putem opri această presiune invizibilă care ne face să creștem roboți anxioși și adulți perfecționiști, în loc să lăsăm copiii să fie… copii.

Alături de noi este Daniela Gavankar, psiholog, profesor universitar, dar și mentor pentru psihologi.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Perfecționismul: virtute sau boală ascunsă?

Perfecționismul ucide copilăria

Copilăria pe linia de producție: rezultate, diplome, medalii

Copiii nu sunt roboți

Perfecționismul, combustibil pentru burnout

Perfecțiunea în cuplu: standardele imposibile care sufocă iubirea

Copiii nu cresc din diplome, ci din libertate

Perfecționismul moștenit: părinți răniți, copii presați

„Revoluția” începe acasă

Părinți perfecți vs. părinți prezenți

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 4 noiembrie, începând cu ora 20:00. Emisiunea va fi transmisă pe canalele de Youtube și pe paginile de Facebook ale Părinți și Pitici, DC News și DC News TV.

