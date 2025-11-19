O nouă dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă, ridicate în aer

O nouă noapte de tensiune la granița României cu Ucraina. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon și două F-16 românești au fost ridicate de la sol după ce radarele au surprins semnalul unei drone care a pătruns în spațiul aerian național.

Alertarea s-a produs pe fondul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei fluviale cu România, determinând emiterea mesajelor Ro-Alert în nordul județelor Tulcea și Galați.

Precizările MApN despre drona care a pătruns în spațiul aerian românesc

"Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Nu a fost raportată prăbușirea dronei. Specialiștii vor efectua căutări pe teren

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Lanț de incidente cu drone rusești în zona de frontieră

Precizăm că acest nou incident vine după ce în noaptea de duminică spre luni Forțele Federației Ruse au atacat zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, iar sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale MApN au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. Deși duminică nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național, o navă ucraineană încărcată cu GPL, care a fost bombardată, a ars în apropierea graniței, iar asta a dus la evacuarea a două localități din România.

Și asta nu este tot. Amintim că faptul că o altă dronă s-a prăbușit în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, pe teritoriul țării noastre, iar fragmentele recuperate au confirmat că aparținea armatei ruse. Ulterior, pe 14 noiembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, prezentându-i dovezi clare privind încălcarea spațiului aerian românesc. Vezi AICI imagini cu resturile de dronă găsite pe teritoriul țării noastre.