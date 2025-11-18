€ 5.0844
DCNews Stiri VIDEO Nava cu GPL din Ismail: Raed Arafat, informații de ultimă oră despre oamenii din Ceatalchioi și Plauru
Data actualizării: 10:01 18 Noi 2025 | Data publicării: 09:54 18 Noi 2025

VIDEO Nava cu GPL din Ismail: Raed Arafat, informații de ultimă oră despre oamenii din Ceatalchioi și Plauru
Autor: Iulia Horovei

HoWbqhwD Navă ucraineană (dreapta) refulând apă asupra tancurilor navei turcești afectate, Portul Ismail. Sursa foto: IGSU
 

Cei 231 de locuitori evacuați din satul Ceatalchioi se pot întoarce acasă, în timp ce oamenii din Plauru rămân evacuați din cauza riscului ridicat din zonă.

Cei 231 de locuitori evacuați din satul Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor. Ordinul de evacuare a populației a încetat marți dimineață, începând cu ora 09:00, potrivit IGSU, care menționează efectuarea unei analize de risc realizată cu ajutorul informațiilor primite de la omologii ucraineni.

Citește și: Primarul Cernega, despre evacuările din Plauru: Avem 15 saltele, mai punem un ceai. Își pot lua conserve de la magazin, să se descurce

Navă ucraineană, adusă în port pentru a ajuta la stingerea incendiului

Serviciile de urgență și de intervenție din Ucraina au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată, mai adaugă IGSU. În cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectate, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

Locuitorii din Plauru rămân evacuați

Totuși, locuitorii satului Plauru rămân evacuați până la o nouă evaluare a situației, întrucât riscul în zonă este încă ridicat. 

„La nava unde a izbucnit incendiul a rămas doar o singură flacără. A fost adusă o navă ucraineană și care răcește nava sub pavilion turcesc. Cei evacuați din Ceatalchioi se întorc în cursul acestei dimineți, având în vedere că și cantitatea de gaz a scăzut prin faptul că a ars continuu și s-a consumat. Astfel, zona de impact scade. Dar localitatea Plauru rămâne evacuată”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

Citește și: Nu Plauru e cel mai aproape de nava în flăcări! Ce se întâmplă cu cei 72.000 de locuitori din Ismail

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

plauru
ismail
ceatalchioi
tulcea
ucraina
nava gpl
