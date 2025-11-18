VIDEO Nava cu GPL din Ismail: Raed Arafat, informații de ultimă oră despre oamenii din Ceatalchioi și Plauru

Cei 231 de locuitori evacuați din satul Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor. Ordinul de evacuare a populației a încetat marți dimineață, începând cu ora 09:00, potrivit IGSU, care menționează efectuarea unei analize de risc realizată cu ajutorul informațiilor primite de la omologii ucraineni.

Navă ucraineană, adusă în port pentru a ajuta la stingerea incendiului

Serviciile de urgență și de intervenție din Ucraina au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată, mai adaugă IGSU. În cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectate, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

Locuitorii din Plauru rămân evacuați

Totuși, locuitorii satului Plauru rămân evacuați până la o nouă evaluare a situației, întrucât riscul în zonă este încă ridicat.

„La nava unde a izbucnit incendiul a rămas doar o singură flacără. A fost adusă o navă ucraineană și care răcește nava sub pavilion turcesc. Cei evacuați din Ceatalchioi se întorc în cursul acestei dimineți, având în vedere că și cantitatea de gaz a scăzut prin faptul că a ars continuu și s-a consumat. Astfel, zona de impact scade. Dar localitatea Plauru rămâne evacuată”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.

