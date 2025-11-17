Nu Plauru e cel mai aproape de nava în flăcări! Ce se întâmplă cu cei 72.000 de locuitori din Ismail

Pericolul iminent de explozie a fost adus la cunoștința populației din satele Plauru și Ceatalchioi prin mesaje de alertă extremă transmise populației care trebuie să evacueze zona.

Cea mai apropiată localitate de nava Orinda nu este nici Ceatalchioi, nici Plauru, ci orașul ucrainean Ismail. Cu aproximativ 72.000 de locuitori, Ismailul se află mult mai aproape de zona incidentului decât micul sat Plauru, unde trăiesc doar 32 de persoane. Cu toate acestea, în Ismail nu a fost dispusă nicio evacuare. De altfel, primarul din Ismail, Andrii Abramcenko, nu menționează nimic legat de vreo evacuare sau de un pericol iminent.

Peste 100 de locuri de cazare pentru români

Aproape 40 de persoane din satul Ceatalchioi au fost evacuate, luni după-amiază, din satul Ceatalchioi, și au fost transportate în municipiul Tulcea, unde vor putea înnopta în internatele unor unități de învățământ puse la dispoziție de Primăria municipiului Tulcea la solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) 'Delta' Tulcea, pompierii militari sunt în continuare în zonă și acționează pentru monitorizarea situației, precum și pentru evacuarea tuturor persoanelor aflate în zona de risc.

„Până în acest moment, au fost evacuate aproximativ 40 de persoane din localitatea Ceatalchioi. Acestea sunt transportate către municipiul Tulcea cu microbuzele puse la dispoziție de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de autoritățile locale”, se arată într-un anunț al ISU 'Delta'.

Primăria municipiului Tulcea a pus la dispoziția CJSU pentru persoanele evacuate din satele Plauru și Ceatalchioi peste 100 de locuri de cazare.

Este pentru prima dată când cetățeni din două localități din România au trebuit să fie evacuați

O navă ancorată în portul Ismail, cu 4.400 de tone de GPL la bord, a luat foc în noaptea de duminică spre luni, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei împotriva Ucrainei, pericolul iminent de explozie fiind adus la cunoștința populației din satele Plauru și Ceatalchioi prin mesaje de alertă extremă transmise populației care trebuie să evacueze zona.

„După prima estimare, am evacuat localitatea cea mai apropiată (Plauru, n.red.), iar în urma simulărilor realizate, s-a constatat faptul că există un pericol mai mare decât ne-am așteptat și am luat decizia evacuării celei de-a doua localități (Ceatalchioi, n.red.)”, a precizat inspectorul șef al ISU 'Delta', Daniel Petrov.

De la declanșarea războiului din Ucraina și a bombardamentelor rusești asupra unor obiective ucrainene de pe Dunăre, este pentru prima dată când cetățeni din două localități din România au trebuit să fie evacuați.

