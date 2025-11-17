Arafat anunță evacuări urgente în Delta Dunării. Nava cu GPL din Ucraina poate exploda pe o rază de 5 km

Impactul unei posibile explozii a navei cu GPL incendiată pe teritoriul Ucrainei poate fi pe o rază de 4-5 kilometri, iar cetăţenii din două sate din Delta Dunării sunt evacuaţi, vor fi duşi în municipiul Tulcea şi le va fi asigurată cazarea, a declarat, luni, şeful DSU, Raed Arafat.

"Nava încă are incendiu la bord. Cantitatea de gaz este foarte mare, conform unor simulări care s-au făcut în caz de explozie poate să fie un impact pe o rază de 4,5-5 km, conform calculelor făcute de experţi. Aşa că pentru a fi mai preventiv şi pe partea sigură, se evacuează inclusiv Ceatalchioi. Populaţia va fi dusă la Tulcea, asigurată cazarea şi totul conform deciziei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă", a precizat Raed Arafat, citat de Agerpres.

Oamenii vor putea reveni acasă când riscul dispare

Conform acestuia, când riscul scade şi nu mai există pericol, oamenii se vor întoarce acasă.

"Poate să fie vorba şi de câteva ore, sau maxim până mâine, până se clarifică situaţia navei, care are un incendiu la bord şi, cum am zis, are o cantitate mare, vorbim de 4.400 de tone de gaz, care acum ard la ieşire de la ventile. Se vede cum arde gazul care iese, dar totuşi există riscul, dacă se încălzeşte sau dacă zona unde e stocat gazul se încălzeşte, să există o explozie. Asta este ce consideră experţii, aşa că decizia noastră este să rămânem pe partea de prevenţie şi să nu riscăm deloc cu populaţia", a mai spus Raed Arafat.

Cei care refuză evacuarea își asumă responsabilitatea

În cazul în care sunt persoane care nu vor să plece, iar şeful DSU spune că e o situaţie cu care se confruntă de fiecare dată, "dacă cineva va refuza complet să se evacueze, va semna pe proprie răspundere şi va sta acolo, asta nu-l face că e mai deştept dacă nu apare nimic, este doar că-şi asumă un risc în plus şi dacă se întâmplă ceva, poate că acest risc să-l impacteze".

Raed Arafat a precizat că se ţine legătura cu autorităţile ucrainene, iar situaţia de la acest moment impune evacuarea localităţilor Plauru şi Ceatalchioi.

Evacuarea preventivă este sub controlul autorităților

"Este o evacuare preventivă, am mai evacuat şi mult mai mulţi, am mai evacuat şi 1.000 de persoane şi 1.500, aşa că este o chestiune care este gestionabilă de către autorităţile din judeţul Tulcea, fără nicio problemă", a adăugat şeful DSU.

O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări, în zona oraşului ucrainean Ismail, în apropierea graniţei cu România, în urma unui atac cu drone desfăşurat noaptea trecută pe teritoriul Ucrainei.