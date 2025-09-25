€ 5.0784
Data publicării: 10:40 25 Sep 2025

EXCLUSIV Cancerul nu mai înseamnă sfârșitul. Tratamentele care le oferă pacienților încă 10-20 de ani activi

Autor: Tiberiu Vasile
doctor-familie-asigurare-de-sanatate_86436600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Noile terapii oncologice oferă pacienților șansa de a duce o viață activă și de a intra în remisie pentru perioade tot mai lungi.

Progresele rapide în oncologie schimbă fundamental modul în care este abordată lupta împotriva cancerului. Medicina de precizie, imunoterapia și tratamentele combinate deschid perspective complet noi pentru cei diagnosticați cu diverse forme de cancer, transformând treptat boala dintr-o condamnare într-o afecțiune care poate fi gestionată pe termen lung. 

Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, medic primar Oncologie Medicală și director medical al Centrului Oncologic SANADOR, a explicat la DC Medical și DC News că „noile tratamente îi pot oferi pacientului oncologic cât de cât o viață normală chiar în timp ce urmează tratamentul”. În dialogul cu jurnalistul Florin Răvdan, specialistul a abordat atât tema inovațiilor terapeutice, cât și alte subiecte de interes major pentru pacienți și pentru domeniul medical.

 

Dr. Lucia Stănculeanu: Supraviețuirea pacientului este mai lungă

“Ca în orice boală, și în oncologie. discutăm despre stadiul bolii. Sigur că discutăm de stadiul 4 de boală, iar prognosticul variază în funcție de beneficiu, de momentul în care aplici tratamentul, de linia în care aplici tratamentul. Lucrurile sunt oricum în schimbare și sunt, aș spune eu, în favoarea pacientului, în sensul că supraviețuirea pacientului este mai lungă. Sigur, de multe ori cineva care nu lucrează în oncologie spune ‘ce beneficiu e acela de creștere a supraviețuirii cu două sau trei luni de zile?’. 

Este un beneficiu important, pentru că la momentul în care terapia nu mai răspunde poți să ajungi la altă linie terapeutică sau poate la o nouă moleculă. Poate că lucrurile care sunt mai greu de înțeles se referă și la faptul că acea tumoră nu rămâne la fel. Ea se modifică pe parcursul evoluției bolii. Atunci, dacă profilul molecular se modifică poți să accezi la alte molecule, iar în felul acesta să crești supraviețuirea și calitatea vieții pacientului. Una e ca pacientul să fie în pat, iar alta e să funcționeze, să-l vezi pe stradă că se duce la muncă, că se întoarce de la muncă etc.

"Supraviețuirea fără semne de boală"

Practic, noile tratamente îi pot oferi pacientului oncologic cât de cât o viață normală chiar în timp ce urmează tratamentul. Din nefericire, se poate ajunge și la stadiul în care pacientul ajunge la pat. E importantă și prevenția, și tratamentul făcut până la acel moment. E important să pui diagnosticul într-un stadiul incipient și nu în stadiul 4. În stadiul 4 boala este metastatică, în stadiul 2 și 3 boala este avansată, dar poți să o tratezi și să ai o supraviețuire mai lungă. Riscul de a face metastază e mai mic.

Noi discutăm de supraviețuirea la 1 an, la 3 ani, la 5 ani, la 10 ani. Mai discutăm de un lucru - despre supraviețuire fără semne de boală. Cu alte cuvinte, boala oncologică intră ]n remisie, și remisiunea poate să fie de un 1 an, de 3 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani chiar, și după aceea să-și reia din nou evoluția”, a explicat Conf. univ. dr. Dana Lucia Stănculeanu, director medical al Centrului Oncologic SANADOR.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oncologie
supravietuire
sanatate
sanador
Cancerul nu mai înseamnă sfârșitul. Tratamentele care le oferă pacienților încă 10-20 de ani activi
x close