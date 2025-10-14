Monturile și traumatismele gleznei. Dr. Codrin Huszar (SANADOR) explică

Dr. Codrin Huszar, specialist în ortopedie și traumatologie, explică cele mai frecvente probleme ale picioarelor – de la monturi și entorse, la artroză – și atrage atenția asupra riscurilor trotinetelor electrice, care cauzează numeroase accidente.
Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie cu competență în chirurgie artroscopică, ne-a vorbit despre entorse, monturi și alte probleme frecvente la nivelul piciorului.
Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Codrin Huszar ne-a vorbit despre:
"Monturile dobândite apar, de regulă, în jurul vârstei de 30–40 de ani, în timp ce formele congenitale pot fi observate mult mai devreme"
"În luxație, oasele rămân într-o poziție vicioasă după ruperea ligamentelor și trebuie intervenit pentru a aduce articulația în poziția corectă. În entorsă, ligamentele se pot rupe parțial sau complet, dar oasele rămân în poziția corectă"
"Trotinetele electrice sunt periculoase. Ele sunt responsabile pentru o bună parte dintre cazurile care se prezintă la camera de gardă"
"Greutatea pentru structurile de la nivelul coloanei și a membrelor inferioare reprezintă un factor de risc pentru apariția bolilor degenerative, dar la gleznă, în mod particular cea mai frecventă cauză pentru artroză este reprezentată de traumatisme și traumatismele incorect tratate"
de Val Vâlcu