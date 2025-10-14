Cel mai bun aliment pentru inimă: Scade tensiunea arterială și reduce colesterolul

Bogată în quercetină, ceapa scade tensiunea arterială, reduce colesterolul și combate inflamația. Studiile arată că ceapa roșie crudă poate ajuta femeile cu sindromul ovarelor polichistice și că are și potasiu, fibre și vitamine, ceea ce o face să fie un aliment valoros care trebuie inclus zilnic în dietă.

„Care este cea mai bună legumă pentru inima ta? O ai deja în bucătărie - nu este exotică și nici scumpă. Un indiciu: conține un antioxidant natural numit quercetină, cu superputeri. Scade tensiunea arterială, ține colesterolul sub control și combate inflamația.

Poate chiar te-a făcut să plângi în bucătărie. Ce este? Un studiu a demonstrat că ceapa poate scădea tensiunea arterială cu până la 6 puncte, iar altul arată că ceapa roșie crudă reduce colesterolul la femeile cu SOP (sindromul ovarelor polichistice).

În plus, ceapa are potasiu, fibre, vitamine și alți nutrienți valoroși. Ce mai aștepți pentru a-i da un rol central în farfuria ta?”, a spus medicul cardiolog Magdalena Perello, într-un videoclip postat pe contul de TikTok.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Alimente care protejează inima

Sănătatea inimii este strâns legată de stilul de viață, iar alimentația are un rol foarte important în funcționarea optimă a sistemului cardiovascular. Foarte multe studii arată că o dietă sănătoasă și echilibrată, care conține toți nutrienții necesari, ajută la reducerea riscului de boli de inimă și poate ajuta la menținerea colesterolului și a tensiunii arteriale în limitele normale.

Fructele și legumele proaspete se numără printre cele mai benefice alimente pentru inimă. Acestea oferă vitamine, minerale și antioxidanți care ajută la protejarea vaselor de sânge și la prevenirea inflamațiilor. Mai ales fructele bogate în fibre solubile - mere, pere sau citrice - ajută la reglarea nivelului de colesterol.

Cerealele integrale reprezintă un alt aliment care nu trebuie să lipsească dintr-o dietă sănătoasă pentru inimă. Ovăzul, quinoa și orezul brun sunt bogate în fibre și nutrienți și ajută la reducerea riscului de ateroscleroză, dar și la menținerea unei greutăți normale. Leguminoasele oferă proteine de calitate, fără grăsimile saturate care se regăsesc în carnea procesată.

Grăsimile sănătoase, care se găsesc în pește, avocado, nuci și semințe, au, de asemenea, un rol important în protejarea inimii. Omega-3 din somon, macrou sau sardine are rol în reducerea inflamației și prevenirea aritmiilor. Uleiurile vegetale nerafinate contribuie la menținerea nivelului normal de colesterol.