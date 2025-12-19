€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Stiri Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
Data actualizării: 16:05 19 Dec 2025 | Data publicării: 13:53 19 Dec 2025

Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații
Autor: Doinița Manic

adrian negrescu si mircea coșea Imagine cu Mircea Coșea și Adrian Negrescu. Colaj foto: Agerpres
 

Economistul Adrian Negrescu a spus de ce s-a "războit" în declarații cu profesorul Mircea Coșea.

Mircea Coşea, unul dintre cei mai apreciați analiști economici din România, s-a stins din viață joi, la vârsta de 83 de ani. Economistul Adrian Negrescu, a dezvăluit, după moartea profesorului universitar, cum s-a cunoscut cu acesta.

VEZI ȘI: Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea

"L-am cunoscut pe domnul profesor Mircea Coșea acum 12 ani, într-o emisiune de televiziune în care îmi făceam curajul de a trece din spatele butoanelor în zona de public speaking în calitate de project manager la o companie de servicii financiare. De atunci am rămas conectați, discutând ore în șir în emisiuni, la telefon și în ocazii private despre business, politică și viață personală. Îmi aduc aminte că tot timpul mă întreba ce mai fac Ana și Andrei, era ca un bunic aflat la distanță" a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu, despre Mircea Coșea: Trecerea lui în neființă reprezinăa o mare pierdere

Totodată, economistul Adrian Negrescu a explicat și de ce, uneori, s-a "războit" în declarații cu Mircea Coșea.

VEZI ȘI: A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România

Dincolo de relația personală, l-am apreciat pentru puterea incredibilă de a sintetiza informația economica, de a vorbi simplu, pe înțelesul tuturor despre ,,afacereza". De multe ori am fost pe aceeași lungime de undă, în alte situații ne-am "războit" în declarații, inclusiv în presă. Trecerea lui în neființă reprezintă o mare pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mircea cosea
a murit mircea cosea
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Viktor Orban, semnal că ar putea declanșa Ungexit: Fără acest lucru, nu are rost să mai fim în UE
Publicat acum 31 minute
De ce iubim, de fapt, atât de mult cozonacul? Dr. Doru Negru (Sanador): Ideea de sănătos s-a dus dracului
Publicat acum 43 minute
Fundația Globalworth și Asociația Casa Bună au adus magia Crăciunului din întreaga lume pentru 200 de copii din medii vulnerabile
Publicat acum 50 minute
Când poți vizita Catedrala Națională în perioada Crăciunului, Revelionului și Bobotezei
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Criză politică la Constanța: Val de demisii la vârful PNL și PSD. Patru lideri au părăsit funcțiile în decurs de o săptămână
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 17 ore si 42 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close