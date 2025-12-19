Adrian Negrescu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Coșea. De ce s-au "războit" în declarații

Mircea Coşea, unul dintre cei mai apreciați analiști economici din România, s-a stins din viață joi, la vârsta de 83 de ani. Economistul Adrian Negrescu, a dezvăluit, după moartea profesorului universitar, cum s-a cunoscut cu acesta.

"L-am cunoscut pe domnul profesor Mircea Coșea acum 12 ani, într-o emisiune de televiziune în care îmi făceam curajul de a trece din spatele butoanelor în zona de public speaking în calitate de project manager la o companie de servicii financiare. De atunci am rămas conectați, discutând ore în șir în emisiuni, la telefon și în ocazii private despre business, politică și viață personală. Îmi aduc aminte că tot timpul mă întreba ce mai fac Ana și Andrei, era ca un bunic aflat la distanță" a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Adrian Negrescu, despre Mircea Coșea: Trecerea lui în neființă reprezinăa o mare pierdere

Totodată, economistul Adrian Negrescu a explicat și de ce, uneori, s-a "războit" în declarații cu Mircea Coșea.

Dincolo de relația personală, l-am apreciat pentru puterea incredibilă de a sintetiza informația economica, de a vorbi simplu, pe înțelesul tuturor despre ,,afacereza". De multe ori am fost pe aceeași lungime de undă, în alte situații ne-am "războit" în declarații, inclusiv în presă. Trecerea lui în neființă reprezintă o mare pierdere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.