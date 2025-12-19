€ 5.0911
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0911
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Trump susține că poate ordona lovituri în Venezuela fără acordul Congresului
Data publicării: 09:38 19 Dec 2025

Trump susține că poate ordona lovituri în Venezuela fără acordul Congresului
Autor: Tiberiu Vasile

Trump susține că poate ordona lovituri în Venezuela fără acordul Congresului Preşedintele american Donald Trump. Foto: Agerpres
 

Donald Trump, președintele american, a declarat că nu este obligat să solicite aprobarea Congresului pentru eventuale lovituri militare în Venezuela, susținând că acțiunile țin de lupta împotriva drogurilor.

Donald Trump a declarat joi că nu are nevoie să ceară o autorizaţie a Congresului american pentru a întreprinde eventuale lovituri împotriva Venezuelei, afirmând inclusiv că se teme de scurgeri de informaţii, informează vineri AFP.

"Nu mă voi deranja să le spun..."

"Nu mă voi deranja să le spun (...). Nu sunt obligat", a afirmat preşedintele american atunci când o jurnalistă l-a întrebat dacă intenţionează să ceară undă verde din partea Congresului pentru lovituri terestre asupra Venezuelei.

"Sper doar că ei nu vor divulga informaţia. Ştiţi, oamenii divulgă acest gen de lucruri. Aceştia sunt politicieni şi ei lasă să se scurgă totul ca printr-o sită", a spus el.

Preşedintele american a ameninţat de mai multe ori că va lansa lovituri terestre contra Venezuelei pentru a viza cartelurile drogurilor.

SUA au întreprins deja din septembrie lovituri contra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe şi în Pacific, lovituri care au făcut cel puţin 99 de morţi şi a căror legalitate este contestată, pentru ca seamănă cu operaţiuni în afara oricărui cadru juridic.

Parlamentari ai opoziţiei democrate, dar şi majoritatea prezidenţială din Congres estimează că el nu are autoritatea legală pentru a face acest lucru şi că orice eventuală intervenţie terestră ar necesita aprobarea parlamentului.

Camera Reprezentanţilor cu majoritate republicană a respins cu toate acestea, miercuri, două texte menite să încadreze legal aceste lovituri. Măsuri similare au eşuat în Senat.

"Preşedintele nu a demonstrat că dispune de autoritatea necesară în virtutea dreptului american sau internaţional" pentru a întreprinde aceste lovituri, a declarat parlamentarul democrat Gregory Meeks în timpul dezbaterii din Camera Reprezentanţilor.

"Nimeni nu poate afirma de o manieră credibilă că aceste nave, care în unele cazuri nici măcar nu se îndreptau spre SUA şi se aflau la mii de kilometri de teritoriul american, reprezentau o ameninţare iminentă", a adăugat el.

Administraţia Trump argumentează că preşedintele are dreptul să facă acest lucru

Administraţia Trump argumentează că preşedintele are dreptul să facă acest lucru, pentru că respectivele lovituri intră în cadrul "conflictului armat" pe care el l-a declanşat contra cartelurilor drogurilor şi pe care el le calificase drept "organizaţii teroriste străine".

Potrivit Constituţiei americane, dacă preşedintele este comandantul şef al forţelor armate, doar Congresul are autoritatea de a declara oficial război.

Însă de mai multe decenii, în locul unei asemenea declaraţii oficiale, preşedinţii succesivi s-au bazat pe rezoluţii parlamentare pentru a întreprinde operaţiuni militare în străinătate, inclusiv în Afganistan.

Această "Autorizaţie de Utilizare a Forţei Militare" (AUMF în engleză) este în vigoare şi astăzi, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Zbor JetBlue, "aproape de coliziune" cu un avion militar american. Pilot: Au intrat direct pe traiectoria noastră

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
sua
venezuela
trafic de droguri
nicolas maduro
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat acum 24 minute
Rolul platformelor AI integrate în transformarea digitală a companiilor. Interviu cu Roxana Ion, Country Manager TD SYNNEX Romania
Publicat acum 26 minute
Ana-Maria Păunescu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Publicat acum 39 minute
BANCUL ZILEI: La cabinetul medical
Publicat acum 43 minute
Alertă în Dubai: populația să rămână în case, avertizează autoritățile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close