Nebunie cu sucul de roșii de la Buzău. Dar atenție! De la deliciu la risc: Când bulionul poate duce la botulism

Sucul de roșii proaspăt, vândut direct la poarta fabricilor de conserve, este la mare căutare în această perioadă.

Zeci de mașini se așază zilnic la coadă la Buzău, unde oamenii vin cu bidoane și canistre personale pentru a cumpăra sucul obținut pe loc din tomate, la prețuri mult mai mici decât în piață.

Totuși, specialiștii atrag atenția că modul de păstrare contează foarte mult pentru siguranța alimentară. Marfa este livrată exclusiv în recipiente aduse de clienți.

Dacă sucul este consumat în una-două zile și ținut la rece, riscul este minim: Poate fi folosit la ciorbe, tocănițe sau chiar consumat ca atare. Problemele apar când sucul este depozitat pe termen lung, la temperatura cămarei, în recipiente care nu sunt sterilizate. În aceste condiții, există riscul să fermenteze, să mucegăiască sau să se acrească.

Prof. univ. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Bucureşti, explică faptul că în recipiente nesterilizate se pot dezvolta bacterii, inclusiv în medii anaerobe, adică fără oxigen. În astfel de situații, pot apărea contaminări cu bacterii periculoase, cel mai cunoscut fiind bacilul botulinic. Botulismul este o afecțiune gravă, cu simptome precum tulburări de vedere, dificultăți de respirație și paralizie.

Pe vremuri, gospodarii foloseau metode de conservare sigure: Borcane sterilizate, capace fierte sau legate cu celofan și sfoară. Apoi, recipientele erau fierte la bain-marie, adică puse într-o oală mare cu apă clocotită pentru a se pasteuriza suplimentar. Această metodă distrugea bacteriile și prelungea durata de păstrare peste iarnă.

Sucul de roșii cumpărat direct de la fabrică este o opțiune foarte bună pentru consum rapid și ieftin, dar pentru păstrare îndelungată este important ca recipientele să fie curate, sterilizate și, ideal, ca sucul să fie ulterior pasteurizat acasă. Altfel, riscul ca „bulionul” să se strice sau chiar să devină periculos pentru sănătate este real.

