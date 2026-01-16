Meciul Dinamo – „U” Cluj: la dispoziția Brigăzii Rutiere

Pentru a permite participarea în siguranță a publicului la meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și Universitatea Cluj, programat duminică, 18.01.2026, de la ora 20.30, numai dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului.

În acest caz:

Liniile 86 și 90:

vor funcționa pe traseele de bază între terminalele „Clăbucet”, respectiv „M Petrache Poenaru” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 143:

va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/ Șos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual, a anunțat TPBI.