Un cuib de dinozaur, descoperit pe o plajă din Portugalia. Ce arată analizele preliminare
Data publicării: 22:09 13 Ian 2026

Un cuib de dinozaur, descoperit pe o plajă din Portugalia. Ce arată analizele preliminare
Autor: Elena Aurel

fosile muzeu Sursa foto: Freepik, @frantic

A fost descoperit un cuib de dinozaur cu ouă vechi de aproximativ 150 de milioane de ani.

 

Un cuib de dinozaur, care conţine ouă vechi de 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona, a anunţat marţi Societatea de Istorie Naturală din acest oraş portughez, informează Xinhua, citată de Agerpres. 

Agenţia de presă Lusa a citat comunicatul dat publicităţii de Societatea de Istorie Naturală, potrivit căreia fosilele vor fi studiate în curând în laborator, dar pe baza caracteristicilor generale privind forma ouălor şi porozitatea cojilor, cercetătorii cred că acestea au fost depuse de un dinozaur carnivor.

Cercetătorii au fost surprinşi de dimensiunea redusă a cuibului şi de tipul de sediment în care acesta a fost găsit, o gresie granulară, care este rară şi care poate indica faptul că ouăle au fost depuse pe malul unui râu.

Un copil de 4 ani a fugit de la grădiniță. Autoritățile au deschis dosar penal

Ce arată analizele preliminare

Observaţiile preliminare sugerează că ouăle nu au fost aduse împreună de un flux de apă, deoarece ele sunt aranjate într-un mod ordonat, au adăugat cercetătorii.

Bruno Camilo, directorul societăţii mai sus menţionate şi cercetător la Institutul Superior Tehnic din Lisabona, a spus că, din câte se pare, aproape toţi puii de dinozaur au eclozat cu succes, după cum indică mişcarea cojilor de pe partea de eclozare, cu o dispersie laterală redusă. El a adăugat că ar putea exista încă urmele unor embrioni în interiorul blocului fosilizat, deoarece secţiunea sa transversală nu a putut fi observată în detaliu, întrucât era acoperită de sedimente.

Spre deosebire de alte cuiburi fosilizate de dinozauri care sugerează că ouăle au fost depuse la suprafaţa solului, noile descoperiri indică faptul că, în acest caz, ouăle "ar fi putut fi parţial îngropate".

În laborator, ouăle vor fi supuse unor scanări tomografice computerizate (CT) pentru a crea un model tridimensional al interiorului lor şi pentru a se determina dacă există rămăşiţe conservate ale embrionilor.

Potrivit paleontologilor, Portugalia este unul dintre puţinele locuri din lume unde au fost descoperite ouă şi cuiburi de dinozauri din Jurasicul târziu.

Cum va arăta și cât va costa noul model Dacia, care va fi lansat anul acesta

portugalia
dinozaur
fosile
