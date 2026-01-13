€ 5.0896
Cum va arăta și cât va costa noul model Dacia, care va fi lansat anul acesta
Data actualizării: 20:15 13 Ian 2026 | Data publicării: 20:15 13 Ian 2026

Cum va arăta și cât va costa noul model Dacia, care va fi lansat anul acesta
Autor: Elena Aurel

sofer conduce masina Sursa foto: Freepik, @pvproductions

Dacia pregătește lansarea unui nou model, Spacer (C-Neo), în trimestrul trei al anului 2026.

 

Pentru a-și controla prețurile, Dacia pune în aplicare o strategie de reutilizare a platformelor și mecanicilor Renault, în timp ce maximizează utilizarea componentelor interne. Astfel, viitorul său break Spacer (C-Neo) va prelua numeroase elemente interioare de la Bigster, la rândul său derivat din Duster, potrivit automobile-magazine.fr.

Potrivit sursei citate, noul break va înlocui Logan MCV Stepway, dar cu un aspect mai elegant și un preț mai ridicat. Este mașina ideală pentru cei care s-au săturat de SUV-uri sau nu au nevoie de unul.

Dacia C-Neo urmează să fie introdus oficial în gamă în trimestrul trei al anului 2026. Acest model va completa segmentul superior al ofertei Dacia, fără a afecta semnificativ vânzările Bigster, care a avut un debut puternic, cu aproximativ 55.000 de unități comercializate până acum.

Bigster se vinde în proporție de peste 80% în versiunile de top, iar aproape două treimi dintre cumpărători aleg motorizarea Hybrid 155, ceea ce arată interesul clienților pentru soluțiile electrificate. 

Noul model Dacia, dezvoltat sub denumirea C-Neo și cel mai probabil comercializat ca Dacia Spacer, va fi un break modern cu accente off-road. Potrivit sursei menționate, mașina va avea o siluetă alungită și aerodinamică, garda la sol puțin mai înaltă și un interior generos, potrivit pentru familii. Spacer va păstra ampatamentul de 2,70 metri al lui Bigster și va măsura aproximativ 4,60 metri.

La capitolul motorizări, Dacia C-Neo va prelua caracteristicile tehnice ale lui Bigster. Printre acestea se numără motorul pe benzină 1.2 TCe, cu trei cilindri, dotat cu sistem mild-hybrid de 48 V, care dezvoltă 140 CP, oferă tracțiune față și poate funcționa cu GPL.

Totodată, va fi disponibil și motorul 1.8 full hybrid, cu 155 CP și un cuplu de aproximativ 300 Nm. Sursa menționată nu a exclus nici o versiune 4x4 care ar combina motorul termic mild-hybrid de pe puntea față cu un motor electric de 31 CP pe puntea spate, similar cu sistemele all-road folosite de break-urile din anii 2000. 

Cât va costa noul model

Noul model ar putea aduce dotări mai rafinate decât modelele actuale, apropiindu-se de segmentul premium. Printre acestea se numără o consolă centrală cu compartiment refrigerat, încărcare wireless pentru telefon, hayon electric și jante de până la 19 inci. Planșa de bord va fi preluată de la Duster și Bigster, iar nivelul de echipare va decide dacă modelul va avea un ecran central sau va păstra abordarea minimalistă caracteristică mărcii.

Potrivit estimărilor L’Automobile Magazine, prețul pentru Dacia Spacer (C-Neo) ar urma să pornească de la aproximativ 23.900 de euro. Astfel, se va poziționa sub Bigster ca preț, dar peste Jogger, care va fi în continuare cel mai accesibil model Dacia cu 7 locuri. 

dacia

