BOR respinge acuzațiile privind neplata impozitelor. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, clarificări

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina de Facebook, pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a explicat că Biserica Ortodoxă Română plătește impozite conform legii pentru activități economice și salarii, inclusiv la Catedrala Națională, și că scutirea de impozite pentru clădirile care sunt lăcășuri de cult este legală și comună în majoritatea țărilor democratice.

Potrivit acestuia, Biserica a investit în 2024 aproape 73 milioane de euro în activități caritabile și a sprijinit sute de mii de persoane prin instituții și programe sociale, la care se adaugă o mulțime de acțiuni în sprijinul persoanelor vulnerabile.

„Biserica Ortodoxă Română plătește impozite și nu beneficiază de privilegii nejustificate

În urma unor materiale apărute recent în spațiul mediatic, care sugerează în mod eronat că Biserica Ortodoxă Română nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate, Patriarhia Română face următoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice:

1. Biserica Ortodoxă Română, ca orice alt cult religios recunoscut în România, plătește impozite conform legislației în vigoare, inclusiv impozitul pe clădiri și terenuri utilizate pentru activități economice, impozitul pe veniturile din salarii și alte taxe relevante, în conformitate cu Codul Fiscal și regulile aplicabile cultelor religioase.

2. În cazul Catedralei Naționale, de la începutul construirii acesteia și până în prezent, au fost plătite impozitele și contribuțiile fiscale specifice salarizării muncitorilor care lucrează pe șantierul ansamblului Catedralei, precum și cotele de TVA aferente materialelor de construcții utilizate – sume care se întorc la statul român prin mecanismul fiscal obișnuit.

3. Scutirea de la impozitarea clădirilor care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficial este prevăzută de lege și există în majoritatea țărilor democratice, fiind menită să faciliteze serviciile de utilitate publică pe care Biserica le oferă comunității.

4. Biserica Ortodoxă Română este unul dintre cei mai importanți contributori sociali din România. În 2024, Biserica a investit aproape 73 milioane de euro în activități sociale și caritabile, susținând 867 de instituții și servicii sociale și de care au beneficiat în mod direct peste 363.000 de persoane prin programe variate de sprijin material și umanitar.

5. Aceste contribuții filantropice nu includ numeroasele activități desfășurate de parohii și mănăstiri la nivel local pentru persoanele vulnerabile - cum ar fi mâncare, îmbrăcăminte, sprijin pentru familii sărace, persoane în vârstă, bolnave sau cu dizabilități - care, deși nu sunt cuantificate financiar la nivel centralizat, reprezintă o realitate permanentă a slujirii sociale a Bisericii. Prin rețeaua de asistență social-filantropică coordonată de Federația Filantropia - organismul nonprofit al Patriarhiei Române - se desfășoară proiecte de sprijin pentru bătrâni, persoane fără adăpost, familii aflate în dificultate, centre maternal-familiale, cantine sociale, servicii de îngrijire paliativă și de reintegrare socială, precum și programe speciale pentru persoane cu nevoi sociale complexe”, a scris pr. dr. Adrian Agachi.

VEZI ȘI: Paradoxul Afganistanului odată cu venirea talibanilor. Adelin Petrișor: Am ajuns să stau de vorbă cu cei de care înainte fugeam

Biserica Ortodoxă Română, cel mai mare filantrop al societății românești

Adrian Agachi a explicat că Biserica Ortodoxă Română plătește taxe și impozite conform legii și că rămâne cel mai mare filantrop al României prin programele sale social-filantropice.

„Așadar, Biserica Ortodoxă Română plătește taxe și impozite, ca orice alt cult religios recunoscut în România, rămânând totodată și cel mai mare filantrop al societății românești, prin toate programele social-filantropice derulate anual și prin resursele investite direct din contribuțiile proprii ale credincioșilor și din fonduri dedicate slujirii sociale. Această activitate social-filantropică ar fi realmente influențată negativ prin creșterea sau adăugarea unor taxe și impozite suplimentare, beneficiarii finali ai programelor de asistență socială fiind cei direct afectați.

Afirmațiile simpliste privind cât „ar putea primi statul” dacă anumite lăcașuri de cult ar fi impozitate diferit ignoră cadrul legal actual și rolul social real al cultelor religioase recunoscute. Biserica Ortodoxă Română își reafirmă angajamentul de a contribui, într-un mod responsabil și transparent, la bunăstarea societății românești, în conformitate cu spiritul legii și cu valorile credinței creștine”, a scris pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, pe pagina de Facebook.

VEZI ȘI: O româncă dezvăluie în ce parte a Franței nu e indicat să locuiești: „Trebuie să ai nervi de oțel ca să stai aici”