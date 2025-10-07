Smart City Highlight. Politehnica Bucureşti organizează prima ediţie

Este organizat de Politehnica Bucureşti, împreună cu CITI Cluster (Centrul Internaţional Tehnic pentru Inovare în Smart City) şi în parteneriat cu AMR (Asociaţia Municipiilor din România).

Hub al ideilor pentru oraşele inteligente

Potrivit organizatorilor, evenimentul transformă Bucureştiul într-un hub al ideilor pentru oraşele inteligente, reunind într-o platformă neutră şi strategică reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, companii de top din domeniul tehnologiei, mediul academic şi cercetarea de vârf.



Participanţii pot vizita expoziţii interactive şi demonstraţii live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziţie de vehicule electrice, o staţie de autobuz inteligentă, alături de soluţii pentru infrastructură IT, managementul documentelor şi iluminat public inteligent. Printre participanţi se numără şi echipele de robotică AI Citizens (campioană mondială) şi Cyberlis76 (vicecampioană europeană) la competiţii de robotică.

Ce se va discuta în prima zi a Smart City Highlight

Marţi, în prima zi a evenimentului, se va discuta despre soluţiile pentru marile oraşe, cu teme precum mobilitatea inteligentă, digital twin, securitatea cibernetică, oraşele verzi, inteligenţa artificială şi Big Data. Participanţii vor avea acces la demonstraţii live, workshopuri aplicate şi expoziţii tehnologice susţinute de companii de top şi institute de cercetare



Miercuri, în ce-a de-a doua zi, se vor căuta soluţii pentru comunităţile mici şi mediul rural: iluminat public inteligent, infrastructură digitală accesibilă, telemedicină, agricultură sustenabilă şi eficienţă energetică.

Smart City Cluster, o iniţiativă a universităţii Politehnica Bucureşti

Smart City Cluster este o iniţiativă a universităţii Politehnica Bucureşti, un cluster construit pe modelul triplei spirale a lanţului valoric Smart City (companii, universităţi şi institute de cercetare, autorităţi şi alte organizaţii catalizatoare). Clusterul facilitează şi integrează comunicarea şi colaborarea dintre membri pentru a oferi soluţii pentru oraşe verzi şi sustenabile, prin digitalizare, cercetare şi inovaţie.