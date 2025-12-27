€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Trăiau bunicii noştri mai mult şi mai sănătos? Explicațiile chimistului Radu Fierăscu
Data actualizării: 16:33 27 Dec 2025 | Data publicării: 16:28 27 Dec 2025

EXCLUSIV Trăiau bunicii noştri mai mult şi mai sănătos? Explicațiile chimistului Radu Fierăscu
Autor: Mihai Ciobanu

batran cu oile Viata la tara. Foto: Freepik.com
 

Chimistul Radu Fierăscu vorbeşte despre mitul potrivit căruia bunicii noştri trăiau mai mult şi mai sănătos decât românii din ziua de astăzi.

Invitat la emisiunea Antimit de la DC News, chimistul Radu Fierăscu a vorbit despre zicerile cum că bunicii noştri trăiau mai mult şi mai bine decât românii din ziua de astăzi pentru că mâncau mai sănătos, consumau produse din gospodăria proprie, fie că vorbim despre legume, fructe sau despre găina crescută în ogradă sau porcul din coteţ.

"Acesta este un subiect sensibil pentru că e vorba mai mult despre o privire romantică asupra trecutului decât de o realitate statistică. Există o parte reală, aceea că mâncau mai puţin procesat, mai puţin zahăr adăugat, dar nu înseamnă că trăiau mai mult. Statistic, media de vârstă a crescut semnificativ în utimele decenii. Acesta e un lucru care nu poate fi contestat în niciun fel. În domeniul ştiinţific se spune că lucrurile trebuie puse permanent sub semnul întrebării, dar atunci când ai o populaţie destul de mare, să tragi o concluzie statistică – iar acesta e unul dintre cazuri – că media de vârstă a crescut este foarte clar. 

Citiţi şi: Plasticul ne schimbă hormonal. Mit demontat de un chimist. Cât de nociv este, cu adevărat, plasticul

Asta s-a întâmplat o dată cu avansul medicinei şi cu lucruri mici pe care nu le observăm de fiecare dată, cum ar fi pasteurizarea laptelui. Vorbind de pasteurizarea laptelui nu înseamnă că îl distrugem ci, printr-un proces rapid, simplu, distrugem toxinele care ar putea însoţi acel lapte. (n.r. – în cazul laptelui proaspăt muls) există un risc de a transmite tuberculoza, de a transmite diverse boli cu potenţial dăunător. 

Cu toţii avem imaginea bunicilor care trăiau până la 80-90 de ani şi mâncau sănătos, numai că cei care ajungeau la aceste vârste erau cei mai rezistenţi, nu erau foarte multe exemple de acest gen. Acum întâlnim peste tot seniori trecuţi de 80 de ani, iar lucrurile au avansat", a explicat chimistul Radu Fierăscu.

VIDEO: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Radu Fierăscu
antimit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Sărbători pe orbită: Astronauții de pe ISS trimit urări de la 400 km deasupra Pământului
Publicat acum 37 minute
Trăiau bunicii noştri mai mult şi mai sănătos? Explicațiile chimistului Radu Fierăscu
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, dat în urmărire internaţională
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Parlamentari ucraineni, acuzaţi că au luat mită în schimbul voturilor
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Angajatul Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina acuzat de tentativă de viol, arestat preventiv
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 51 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close