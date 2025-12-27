Trăiau bunicii noştri mai mult şi mai sănătos? Explicațiile chimistului Radu Fierăscu

Invitat la emisiunea Antimit de la DC News, chimistul Radu Fierăscu a vorbit despre zicerile cum că bunicii noştri trăiau mai mult şi mai bine decât românii din ziua de astăzi pentru că mâncau mai sănătos, consumau produse din gospodăria proprie, fie că vorbim despre legume, fructe sau despre găina crescută în ogradă sau porcul din coteţ.

"Acesta este un subiect sensibil pentru că e vorba mai mult despre o privire romantică asupra trecutului decât de o realitate statistică. Există o parte reală, aceea că mâncau mai puţin procesat, mai puţin zahăr adăugat, dar nu înseamnă că trăiau mai mult. Statistic, media de vârstă a crescut semnificativ în utimele decenii. Acesta e un lucru care nu poate fi contestat în niciun fel. În domeniul ştiinţific se spune că lucrurile trebuie puse permanent sub semnul întrebării, dar atunci când ai o populaţie destul de mare, să tragi o concluzie statistică – iar acesta e unul dintre cazuri – că media de vârstă a crescut este foarte clar.

Asta s-a întâmplat o dată cu avansul medicinei şi cu lucruri mici pe care nu le observăm de fiecare dată, cum ar fi pasteurizarea laptelui. Vorbind de pasteurizarea laptelui nu înseamnă că îl distrugem ci, printr-un proces rapid, simplu, distrugem toxinele care ar putea însoţi acel lapte. (n.r. – în cazul laptelui proaspăt muls) există un risc de a transmite tuberculoza, de a transmite diverse boli cu potenţial dăunător.

Cu toţii avem imaginea bunicilor care trăiau până la 80-90 de ani şi mâncau sănătos, numai că cei care ajungeau la aceste vârste erau cei mai rezistenţi, nu erau foarte multe exemple de acest gen. Acum întâlnim peste tot seniori trecuţi de 80 de ani, iar lucrurile au avansat", a explicat chimistul Radu Fierăscu.

