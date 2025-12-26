€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Poşta Rusă suspendă temporar livrările terestre către cinci ţări europene
Data actualizării: 12:38 26 Dec 2025 | Data publicării: 12:38 26 Dec 2025

Poşta Rusă suspendă temporar livrările terestre către cinci ţări europene
Autor: Alexandra Curtache

Posta Rusia Foto: Unsplash
 

Poşta Rusă a suspendat temporar livrările terestre către Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia şi Croaţia, a anunţat joi serviciul poştal de stat, citat de EFE.

Poşta Rusă a informat pe site-ul său că livrările terestre către ţările baltice, Slovenia şi Croaţia au fost suspendate, deşi nu a oferit un motiv.

„Clienţii pot trimite în continuare colete către aceste ţări; timpii de livrare nu vor fi prelungiţi”, a dat asigurări compania de stat, care se confruntă cu o criză gravă din cauza concurenţei din partea serviciilor online şi a firmelor de curierat.

Serviciul poştal nu ştie când vor fi reluate livrările terestre, dar confirmă că transportul aerian de marfă operează către destinaţiile menţionate anterior.

Unele surse citate de TASS susţin că Poşta Rusă va livra de acum încolo colete către aceste ţări doar prin intermediul transportului aerian. 

Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania

Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit joi pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania din cauza a ceea ce a descris ca fiind încălcări continue ale drepturilor omului în ţara europeană, informează EFE.

„Îi îndemnăm pe cetăţenii ţării noastre să se abţină să călătorească în Germania sau să o facă doar dacă este absolut necesar”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că recomandări în acest sens au fost deja publicate pe site-urile oficiale ale ministerului şi ale misiunilor diplomatice ruse.

„Acest lucru ar putea fi util pentru jurnaliştii cu destinaţia Germania, deoarece există probleme şi aici”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a oferi mai multe detalii.

Zaharova a adresat, de asemenea, o întrebare retorică autorităţilor de la Berlin: „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă?”

„Îmi amintesc că în istoria Germaniei au existat momente când autorităţile au perceput astfel de demonstraţii naţionaliste ca un fel de normă, ceea ce a dus la o catastrofă globală”, a declarat ea.

Merz: Europa ar fi trebuit să-şi dea seama de planurile lui Putin din 2014

Recent, guvernul de la Berlin l-a convocat pe ambasadorul rus, Serghei Neceaiev, după ce serviciile de informaţii germane au atribuit Rusiei un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian german în 2024 şi o campanie de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor generale din februarie.

„Rusia ne ameninţă securitatea, nu doar cu războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, ci şi aici, în Germania... Acţiunile inacceptabile ale Rusiei au consecinţe”, a declarat la acea vreme Martin Giese, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat în urmă cu două săptămâni că preşedintele rus Vladimir Putin nu se va opri dacă Ucraina va cădea, la fel cum pentru Adolf Hitler în 1938 nu a fost suficientă Regiunea Sudeţilor din Cehoslovacia, pe care a invadat-o după Conferinţa de la Munchen.

Merz a insistat că, în realitate, Europa ar fi trebuit să-şi dea seama despre planurile lui Putin încă din 2014, când a avut loc anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi a început conflictul dintre forţele separatiste susţinute de Rusia şi ucrainenii din Donbas. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

valdimir putin
rusia
tari europene
livrari suspendate
posta
germnaia
calatorie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost capturat de polițiști
Publicat acum 22 minute
Cum ne protejăm dinții de sărbători. Un ortodont ne spune ce trebuie să facem și care sunt cele mai păcătoase alimente
Publicat acum 38 minute
Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a murit
Publicat acum 59 minute
Prima centrală nucleară din Turcia va intra în funcțiune din 2026
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Poşta Rusă suspendă temporar livrările terestre către cinci ţări europene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 23 ore si 50 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close