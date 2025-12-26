Poşta Rusă a informat pe site-ul său că livrările terestre către ţările baltice, Slovenia şi Croaţia au fost suspendate, deşi nu a oferit un motiv.

„Clienţii pot trimite în continuare colete către aceste ţări; timpii de livrare nu vor fi prelungiţi”, a dat asigurări compania de stat, care se confruntă cu o criză gravă din cauza concurenţei din partea serviciilor online şi a firmelor de curierat.

Serviciul poştal nu ştie când vor fi reluate livrările terestre, dar confirmă că transportul aerian de marfă operează către destinaţiile menţionate anterior.

Unele surse citate de TASS susţin că Poşta Rusă va livra de acum încolo colete către aceste ţări doar prin intermediul transportului aerian.

Ruşii, sfătuiţi să nu călătorească în Germania

Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit joi pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania din cauza a ceea ce a descris ca fiind încălcări continue ale drepturilor omului în ţara europeană, informează EFE.

„Îi îndemnăm pe cetăţenii ţării noastre să se abţină să călătorească în Germania sau să o facă doar dacă este absolut necesar”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-o conferinţă de presă.

Ea a adăugat că recomandări în acest sens au fost deja publicate pe site-urile oficiale ale ministerului şi ale misiunilor diplomatice ruse.

„Acest lucru ar putea fi util pentru jurnaliştii cu destinaţia Germania, deoarece există probleme şi aici”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a oferi mai multe detalii.

Zaharova a adresat, de asemenea, o întrebare retorică autorităţilor de la Berlin: „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă?”

„Îmi amintesc că în istoria Germaniei au existat momente când autorităţile au perceput astfel de demonstraţii naţionaliste ca un fel de normă, ceea ce a dus la o catastrofă globală”, a declarat ea.

Merz: Europa ar fi trebuit să-şi dea seama de planurile lui Putin din 2014

Recent, guvernul de la Berlin l-a convocat pe ambasadorul rus, Serghei Neceaiev, după ce serviciile de informaţii germane au atribuit Rusiei un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian german în 2024 şi o campanie de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor generale din februarie.

„Rusia ne ameninţă securitatea, nu doar cu războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, ci şi aici, în Germania... Acţiunile inacceptabile ale Rusiei au consecinţe”, a declarat la acea vreme Martin Giese, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat în urmă cu două săptămâni că preşedintele rus Vladimir Putin nu se va opri dacă Ucraina va cădea, la fel cum pentru Adolf Hitler în 1938 nu a fost suficientă Regiunea Sudeţilor din Cehoslovacia, pe care a invadat-o după Conferinţa de la Munchen.

Merz a insistat că, în realitate, Europa ar fi trebuit să-şi dea seama despre planurile lui Putin încă din 2014, când a avut loc anexarea peninsulei ucrainene Crimeea şi a început conflictul dintre forţele separatiste susţinute de Rusia şi ucrainenii din Donbas.