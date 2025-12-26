Unde își petrece David Popovici sărbătorile și cum arată bradul lui de Crăciun

Imaginea publicată de David Popovici surprinde un brad de Crăciun decorat simplu, integrat într-un decor cald, dominat de lemn, lumină ambientală și priveliștea naturii.

Locația aleasă, Liziera de Lac, este cunoscută pentru poziționarea sa retrasă, în apropierea apei, și pentru conceptul de refugiu modern în mijlocul naturii, un loc frecvent ales de cei care caută liniște și deconectare.

Ce își dorește David Popovici de la Moș Crăciun

La doar 21 de ani, David Popovici poate fi trecut pe lista celor buni a lui Moș Crăciun, pentru că a fost desemnat de trei ori „Sportivul Anului” în ancheta Gazeta Sporturilor, performanță care confirmă statutul său de lider al natației mondiale.

După un sezon solicitant, campionul a ales să petreacă sărbătorile într-un cadru intim, departe de oraș și de presiunea competițiilor.

Dorința pentru Moș Crăciun: Dincolo de brad și atmosfera de sărbătoare, David Popovici a vorbit și despre dorința sa pentru Moș Crăciun, o călătorie memorabilă peste ocean. Dublul campion mondial la 100 și 200 de metri liber, titluri obținute la Singapore, spune că visează să traverseze Statele Unite ale Americii cu mașina.

„Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale”, a declarat sportivul, potrivit as.ro.

Planul nu se oprește doar la SUA. Popovici spune că este atras și de o posibilă extensie a călătoriei în Canada, fiind fascinat în special de ideea de a vizita parcurile naționale și de a explora natura, într-un ritm complet diferit de cel impus de sportul de performanță.

Citește și: Dieta lui David Popovici: Secretele alimentației care i-au adus aurul la Jocurile Olimpice de la Paris

Cadoul preferat din copilărie

Într-o notă personală, David Popovici și-a amintit și de cel mai drag cadou primit de Crăciun în copilărie. Multiplul campion și-a dorit atunci niște bețe Shaolin, iar bucuria a fost uriașă la deschiderea darului.

„Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”, a povestit sportivul pentru aceeași sursă.