€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Unde își petrece David Popovici sărbătorile și cum arată bradul lui de Crăciun
Data actualizării: 12:27 26 Dec 2025 | Data publicării: 12:26 26 Dec 2025

Unde își petrece David Popovici sărbătorile și cum arată bradul lui de Crăciun
Autor: Alexandra Curtache

david-popovici_73159300 Inquam Photos / Colette Rochefort
 

David Popovici a ales liniștea naturii pentru Crăciunul din acest an. Sportivul a petrecut sărbătorile la Liziera de Lac, iar chiar în ziua de Crăciun a împărtășit cu fanii săi de pe Facebook o fotografie cu bradul și atmosfera relaxată a locației.

Imaginea publicată de David Popovici surprinde un brad de Crăciun decorat simplu, integrat într-un decor cald, dominat de lemn, lumină ambientală și priveliștea naturii.

Locația aleasă, Liziera de Lac, este cunoscută pentru poziționarea sa retrasă, în apropierea apei, și pentru conceptul de refugiu modern în mijlocul naturii, un loc frecvent ales de cei care caută liniște și deconectare. 

Foto: Facebook Story

Ce își dorește David Popovici de la Moș Crăciun

La doar 21 de ani, David Popovici poate fi trecut pe lista celor buni a lui Moș Crăciun, pentru că a fost desemnat de trei ori „Sportivul Anului” în ancheta Gazeta Sporturilor, performanță care confirmă statutul său de lider al natației mondiale. 

După un sezon solicitant, campionul a ales să petreacă sărbătorile într-un cadru intim, departe de oraș și de presiunea competițiilor.

Dorința pentru Moș Crăciun: Dincolo de brad și atmosfera de sărbătoare, David Popovici a vorbit și despre dorința sa pentru Moș Crăciun, o călătorie memorabilă peste ocean. Dublul campion mondial la 100 și 200 de metri liber, titluri obținute la Singapore, spune că visează să traverseze Statele Unite ale Americii cu mașina.

„Mi-ar plăcea foarte mult să îmi închiriez o mașină de pe coasta de vest a Statelor Unite sau să îmi transport mașina mea acolo, dar nu cred că are sens. Și să fac din Washington până în California, poate și Canada. Poate și parcuri naționale”, a declarat sportivul, potrivit as.ro.

Planul nu se oprește doar la SUA. Popovici spune că este atras și de o posibilă extensie a călătoriei în Canada, fiind fascinat în special de ideea de a vizita parcurile naționale și de a explora natura, într-un ritm complet diferit de cel impus de sportul de performanță.

Citește și: Dieta lui David Popovici: Secretele alimentației care i-au adus aurul la Jocurile Olimpice de la Paris

Cadoul preferat din copilărie

Într-o notă personală, David Popovici și-a amintit și de cel mai drag cadou primit de Crăciun în copilărie. Multiplul campion și-a dorit atunci niște bețe Shaolin, iar bucuria a fost uriașă la deschiderea darului.

„Nu știu care e primul cadou, dar știu care a fost preferatul. Mi-am dorit niște bețe Shaolin și am înțeles ulterior că Moș Crăciun a rezolvat cumpărând o coadă de mătură pe care a tăiat-o în două și a scris caractere în chineză, în japoneză, ceva de genul. Am fost cel mai fericit”, a povestit sportivul pentru aceeași sursă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

david popovici
cadou
cadou de craciun
brad
brad de craciun
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost capturat de polițiști
Publicat acum 23 minute
Cum ne protejăm dinții de sărbători. Un ortodont ne spune ce trebuie să facem și care sunt cele mai păcătoase alimente
Publicat acum 39 minute
Radu F. Alexandru, scriitor și politician, a murit
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Prima centrală nucleară din Turcia va intra în funcțiune din 2026
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Poşta Rusă suspendă temporar livrările terestre către cinci ţări europene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 23 ore si 51 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close