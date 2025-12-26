Atac la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația din Ucraina

Update:

Persoanele din localităţile tulcene aflate la graniţa româno-ucraineană au primit noaptea trecută un nou mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, scrie Agerpres.

În mesajul transmis în jurul orei 1:25, autorităţile române îi avertizau pe locuitorii din zona de nord a judeţului cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiu şi îndemnau populaţia să se protejeze în spaţii sigure, departe de ferestre.

"Nu au fost înregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul Ro-Alert transmis unor locuitori din municipiul Tulcea a fost şi vocal, semnalul sonor de avertizare şi textul mesajului fiind însoţite de o voce care citeşte recomandările pentru populaţie.

De altfel, o atenţionare similară a fost primită luna trecută şi de locuitorii satului Ceatalchioi, în timpul evacuării decise de autorităţi pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei.

Știrea inițială:

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre.

CITEȘTE ȘI - Rusia lansează atacuri aeriene masive asupra Ucrainei, chiar înainte de Crăciun

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15.