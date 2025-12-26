€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Atac la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația din Ucraina
Data actualizării: 09:50 26 Dec 2025 | Data publicării: 09:24 26 Dec 2025

Atac la granița României. Avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația din Ucraina
Autor: Ioan-Radu Gava

f16-falcon-fighter-jet_20922400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @geargodz
 

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Update:

Persoanele din localităţile tulcene aflate la graniţa româno-ucraineană au primit noaptea trecută un nou mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, scrie Agerpres.

În mesajul transmis în jurul orei 1:25, autorităţile române îi avertizau pe locuitorii din zona de nord a judeţului cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiu şi îndemnau populaţia să se protejeze în spaţii sigure, departe de ferestre.

"Nu au fost înregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Daniel Năstase.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul Ro-Alert transmis unor locuitori din municipiul Tulcea a fost şi vocal, semnalul sonor de avertizare şi textul mesajului fiind însoţite de o voce care citeşte recomandările pentru populaţie.

De altfel, o atenţionare similară a fost primită luna trecută şi de locuitorii satului Ceatalchioi, în timpul evacuării decise de autorităţi pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei.

Știrea inițială:

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16  din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre.

CITEȘTE ȘI               -               Rusia lansează atacuri aeriene masive asupra Ucrainei, chiar înainte de Crăciun

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac
ucraina
rusia
tulcea
f16
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul
Publicat acum 14 minute
2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj
Publicat acum 46 minute
Putin, semnal că nu exclude total planul de pace al Ucrainei. Ce spune de schimbul de teritorii
Publicat acum 49 minute
Vindeți cadourile de Crăciun care nu vă plac sau haine vechi pe Vinted? Riscați amenzi mari
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Donald Trump domină presa franceză în 2025. Premieră fără precedent
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 21 ore si 22 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close