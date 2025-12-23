Rusia lansează atacuri aeriene masive asupra Ucrainei, chiar înainte de Crăciun

În primele ore ale dimineții, Rusia a declanșat o nouă serie de atacuri aeriene masive împotriva Ucrainei, lovind capitala Kiev și alte 13 regiuni ale țării. Bombardamentele au avut loc la doar câteva zile după întâlnirea organizată în Florida de mediatori americani, reuniune descrisă oficial drept „discuții de pace constructive”.

Potrivit autorităților de la Kiev, amploarea ofensivei a fost una dintre cele mai mari din ultimele săptămâni. Președintele Volodimir Zelenski a transmis marți dimineață că forțele ruse au folosit peste 650 de drone și mai mult de 30 de rachete în cadrul acestui atac coordonat.

„Acest atac rusesc transmite un semnal clar despre prioritățile Rusiei. Un atac înainte de Crăciun, când oamenii vor să fie cu familiile lor, acasă, în siguranță. Un atac în plin proces de negocieri pentru a pune capăt acestui război. Putin nu poate accepta că uciderea trebuie să înceteze. Iar asta înseamnă că lumea nu exercită suficientă presiune asupra Rusiei”, a declarat Zelenski.

Atacuri aeriene masive și avertismente ignorate

Loviturile vin după ce Moscova a respins, săptămâna trecută, propunerea cancelarului german Friedrich Merz privind un armistițiu de Crăciun. În acel context, liderul ucrainean avertizase deja că Rusia pregătește atacuri aeriene masive pe durata sărbătorilor.

„Armata trebuie să fie direct atentă, să protejeze cât poate de bine, nu este ușor, pentru că există un deficit de sisteme de apărare antiaeriană, din păcate. Oamenii trebuie să fie vigilenți, foarte vigilenți în aceste zile, pentru că acești ‘tovarăși’ pot lovi: nimic nu este sacru”, a spus Zelenski într-un mesaj publicat luni seară pe Telegram.

Ucraina: victime, incendii și infrastructură distrusă

Consecințele nu au întârziat să apară. În Kiev, cinci persoane au fost rănite, a anunțat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei. În regiunea Kiev, bilanțul indică un mort și trei răniți, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. O altă victimă a fost raportată în regiunea vestică Hmelnițki.

În Cernihiv, atacurile cu drone au provocat incendii care au ars pe parcursul întregii nopți, echipele de intervenție fiind mobilizate ore în șir pentru a limita pagubele.

Nici sudul țării nu a fost ocolit. Regiunea Odesa, deja afectată grav de bombardamentele din 13 decembrie, a fost din nou lovită. Peste 120 de clădiri au fost avariate, iar infrastructura energetică și portuară a suferit distrugeri importante. A fost afectată inclusiv o navă civilă, conform autorităților.

În vest, situația rămâne critică. În Jîtomîr, dronele rusești au rănit șase persoane, a precizat guvernatorul Vitali Bunechko. Ulterior, autoritățile au confirmat moartea unui copil, survenită în urma aceluiași atac.

Rusia, Ucraina și atacurile aeriene masive înainte de Crăciun

Pe măsură ce Crăciunul se apropie, Ucraina se confruntă cu o realitate dură: atacuri aeriene masive lansate de Rusia, exact înainte de Crăciun, într-un moment în care discuțiile despre pace sunt, cel puțin oficial, pe masă. Pentru civili, însă, bilanțul se traduce în morți, răniți, locuințe distruse și nopți petrecute sub amenințarea sirenelor, conform POLITICO.

