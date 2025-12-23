Marea Britanie, desemnată să conducă forțele europene de securitate pentru Ucraina

Zelenski a declarat că „aproape 90%” din cererile Ucrainei au fost incluse în proiectul de acorduri. El a afirmat că elementul central al acordului propus este un plan în 20 de puncte.

Ucraina lucrează, de asemenea, la un cadru mai larg pentru garanții de securitate care să implice națiunile europene și Statele Unite, precum și la un acord separat care să acopere angajamentele directe de securitate din partea Washingtonului.

Oficialii americani se află în prezent în discuții cu reprezentanții ruși

Zelenski a declarat că propunerile includ desfășurarea de trupe europene conduse de Marea Britanie și Franța, sprijinite de SUA, pentru a proteja Ucraina pe cale aeriană, terestră și maritimă, conform Daily mail.

El a explicat că, în timp ce unele țări ar furniza forțe terestre, altele ar oferi sprijin în domenii precum securitatea energetică, ajutorul financiar și construirea de adăposturi antiatomice.

Ucraina susține că acest document bilateral ar trebui revizuit de Congresul SUA, unele detalii și anexe rămânând clasificate, a declarat Zelenski.

El a adăugat că oficialii americani se află în prezent în discuții cu reprezentanții ruși și că Washingtonul a solicitat ca nicio informație din cadrul acestor discuții să nu fie făcută publică.

Citește și: Emisarul Rusiei la Miami: Negocierile privind Ucraina au devenit „constructive”

Ucraina atacată marți dimineață

În ciuda perspectivei sale optimiste asupra discuțiilor, Ucraina a fost lovită de o serie de atacuri rusești marți dimineață, după ultima rundă de negocieri.

O persoană a fost confirmată moartă în regiunea vestică Khmelnytsky, iar o alta a fost ucisă la Kiev. Se spune că mai multe persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

Mai multe regiuni ucrainene au rămas fără energie electrică în plină iarnă, după ce forțele lui Vladimir Putin au atacat infrastructura energetică a Ucrainei, potrivit ministrului energiei.

Incendii au izbucnit în regiuni din întreaga țară în urma bombardamentelor Rusiei, au declarat oficialii.

Deși proiectele inițiale ale propunerilor SUA pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia îndeplinesc multe dintre cerințele Kievului, Zelenski a sugerat că niciuna dintre părțile implicate în războiul care durează de aproape patru ani nu va obține probabil tot ceea ce dorește în cadrul negocierilor pentru ajungerea la un acord.

„În ansamblu, pare destul de solid în această etapă”, a spus el. „Există unele lucruri pentru care probabil nu suntem pregătiți, și sunt sigur că există lucruri pentru care nici rușii nu sunt pregătiți”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev.

Donald Trump, insistă de luni de zile pentru un acord de pace

Cu toate acestea, negocierile s-au lovit de cerințe extrem de contradictorii din partea Moscovei și Kievului.

Însă trimisul SUA, Steve Witkoff, a declarat duminică că a purtat discuții „productive și constructive” în Florida cu reprezentanții Ucrainei și ai Europei.

„Discutăm. Merge bine”, a declarat luniTrump, în timp ce se afla în vacanță la reședința sa Mar-a-Lago din Florida.

Întrebat dacă intenționează să discute cu Zelenski sau cu Putin, Trump nu a răspuns, limitându-se să declare, referitor la luptele din zonă: „Aș dori să văd că se opresc”.

Între timp, Zelenski a declarat luni că s-a întâlnit cu comandanții săi militari, care i-au raportat că liniile defensive rezistă cu fermitate în fața atacului rus.

„În ultimele săptămâni, armata rusă a intensificat semnificativ atacurile, iar numărul pierderilor ruse a crescut în consecință”, a declarat el într-o postare pe Telegram.

Forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier, o conductă, două avioane de vânătoare parcate și două nave într-o serie de atacuri pe teritoriul rus, au declarat luni oficialii.

Asasinarea unui general rus de rang înalt într-un atentat cu mașină capcană la Moscova, luni, anchetatorii suspectând că Ucraina se află în spatele acestuia, ar putea fi un alt exemplu al alegerii de către Kiev a unor ținte surpriză.

Partizanii ucraineni au incendiat, de asemenea, două avioane de vânătoare rusești într-o operațiune desfășurată duminică seara la o bază din apropierea orașului Lipetsk, din vestul Rusiei, potrivit serviciilor de informații militare ucrainene.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat doar că forțele sale au doborât 41 de drone ucrainene peste noapte, trei dintre ele în regiunea Krasnodar.

Ieri, s-a raportat că Putin a afirmat că este gata să garanteze că nu are intenția de a ataca NATO. Însă mai mulți oficiali europeni au tras în repetate rânduri semnalul de alarmă că liderul rus ar putea încerca un atac în următorii cinci ani.