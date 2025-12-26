Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul

O tragedie profundă a lovit lumea gimnasticii artistice.

Potrivit ESPN, gimnasta braziliană Isabelle Marciniak, în vârstă de 18 ani, a decedat la vârsta de 18 ani după o luptă cu cancerul.

Rapoartele indică faptul că Isabelle a luptat mult timp cu limfomul Hodgkin, dar, din păcate, boala s-a dovedit a fi insurmontabilă.

Federația statului Paraná a emis o declarație cu privire la această pierdere dureroasă:

„Fie ca povestea ei, pasiunea ei pentru sport și memoria ei să rămână o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană”, se arată în declarația Federației de Gimnastică din statul Paraná.

În 2021, Isabelle Marciniak a câștigat medalia de aur la Campionatele Braziliene de Gimnastică Ritmică, câștigând proba combinată, obținând victoria în proba cu mingea și câștigând medalia de argint în proba cu panglica.

În 2023, Isabelle a triumfat și la campionatele pentru adulți din statul Paraná în proba de trio, ultima ei competiție înainte de îmbolnăvire.