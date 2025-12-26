€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul
Data actualizării: 11:43 26 Dec 2025 | Data publicării: 11:41 26 Dec 2025

Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul
Autor: Alexandra Curtache

Isabelle Marciniak Foto: Facebook
 

Gimnasta braziliană Isabelle Marciniak s-a stins din viață la 18 ani. Sportiva a luptat cu mult curaj împotriva cancerului.

O tragedie profundă a lovit lumea gimnasticii artistice.

Potrivit ESPN, gimnasta braziliană Isabelle Marciniak, în vârstă de 18 ani, a decedat la vârsta de 18 ani după o luptă cu cancerul.

Rapoartele indică faptul că Isabelle a luptat mult timp cu limfomul Hodgkin, dar, din păcate, boala s-a dovedit a fi insurmontabilă.

Citește și: Scandalul din gimnastica ritmică românească a atins apogeul

Federația statului Paraná a emis o declarație cu privire la această pierdere dureroasă:

„Fie ca povestea ei, pasiunea ei pentru sport și memoria ei să rămână o sursă de inspirație pentru toți cei care cred în gimnastică ca instrument de dezvoltare și transformare umană”, se arată în declarația Federației de Gimnastică din statul Paraná.

În 2021, Isabelle Marciniak a câștigat medalia de aur la Campionatele Braziliene de Gimnastică Ritmică, câștigând proba combinată, obținând victoria în proba cu mingea și câștigând medalia de argint în proba cu panglica.

În 2023, Isabelle a triumfat și la campionatele pentru adulți din statul Paraná în proba de trio, ultima ei competiție înainte de îmbolnăvire. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sportiva
gimanstica
gimnasta
cancer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Doliu în lumea gimnasticii: o sportivă de doar 18 ani a pierdut lupta cu cancerul
Publicat acum 14 minute
2026, un an economic dificil pentru majoritatea românilor. Adrian Negrescu explică cine va avea un avantaj
Publicat acum 46 minute
Putin, semnal că nu exclude total planul de pace al Ucrainei. Ce spune de schimbul de teritorii
Publicat acum 49 minute
Vindeți cadourile de Crăciun care nu vă plac sau haine vechi pe Vinted? Riscați amenzi mari
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Donald Trump domină presa franceză în 2025. Premieră fără precedent
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Dec 2025
Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav
Publicat pe 24 Dec 2025
Comisia Europeană condamnă ferm interzicerea lui Thierry Breton în SUA: Vom răspunde rapid și decisiv
Publicat pe 24 Dec 2025
Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Vești proaste pentru milioane de vârstnici
Publicat pe 24 Dec 2025
Fostul comisar european Thierry Breton a fost interzis pe teritoriul SUA. Anunțul a fost făcut de Marco Rubio
Publicat acum 21 ore si 22 minute
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close