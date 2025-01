Șase gimnaste românce fac acuzații șocante. ”Mi s-a spus că sunt atât de grasă încât nu mă pot ridica”/ ”M-au făcut ciorbăreasă, țărancă săracă”

Vezi și - Larry Nassar, antrenorul abuzator al sportivelor, BĂTUT la proces de tatăl unei fete

Cele șase gimnaste susțin că au fost abuzate fizic și psihic de antrenori. Totul s-a întâmplat sub conducerea Irinei Deleanu (49 de ani), președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Este vorba despre gimnastele Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Christina Drăgan, Alexandra Duman, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu. Acestea au relatat pentru Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) cu privire la abuzurile și traumele pe care le-au trăit în decursul carierei lor sportive.

”Ești tâmpită, încordează genunchii” / ”Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap”

Denisa Mailat, în vârstă de 22 de ani, a început cariera în gimnastica în anul 2008. Prima competiție internațională la care a participat a fost în anul 2015, la Calais, Franța, alături de antrenoarea Maria Gîrbă.

”Prima zi a trebuit să ne relaxăm, iar a doua zi am stat, eu cu Luiza, zece ore în sala de gimnastică, pe premiza că noi nu suntem bune, că nu facem nimic cum trebuie. Aveam momente în care spuneam că nu mai pot, mă duceam la baie și mă rugam.

Într-un final s-a terminat acest antrenament de acomodare unde am fost bătute, ciupite, jignite. Cumva, venea subtil, să nu vadă cineva ce ne face. Ne spunea: ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva. Am asistat și la o bătaie cu bățul în cap, în care doamna Maria îi dădea Luizei în cap”, a zis Denisa Mailat, într-un video postat pe Youtube.

”Am rămas cu niște traume psihice destul de mari, care pot fi evitate”

Ana Luiza Filiorianu, în vârstă de 25 de ani, a ajuns campioană națională la individual compus în anii 2016 și 2017. Și ea a povestit calvarul prin care a trecut.

”Am rămas cu niște traume psihice destul de mari, care pot fi evitate. Am fost mereu genul de sportiv care, dacă îl dădeai afară pe ușă, intra pe geam. Mi s-a spus că sunt foarte muncitoare, deci nu am avut o problemă că există oboseală. Numărul acela mare de repetări și orele petrecute în sală sunt într-un mediu toxic și moral nu mai ești OK, devine foarte greu să reziști.

După o competiție în 2019, ultimul concurs înainte să mă accidentez, din cauza durerilor la genunchi pe care le aveam se vede pe filmare că mă ridic foarte greu. Mi s-a spus că sunt atât de grasă încât nu mă pot ridica”, a declarat sportiva.

”Un băț peste umăr, peste cap, peste coc, peste picioare”

”Un băț peste umăr, peste cap, peste coc, peste picioare, niște unghii băgate în carne. Am fost o dată pusă la perete și împinsă în perete, împinsă afară din sală. Abuzurile psihice au fost problema, cum ziceam și mai devreme. De la apelative referitoare la felul în care arăt, făcută grasă în fiecare zi, vacă și în alte feluri... Proastă, mă rog, nu mă afecta foarte tare când eram făcută proastă, oamenii la nervi mai zic...Țărancă, e greu să revin la ele, a zis Ana Luiza Filiorianu.

”Mi-am dat seama că fac gimnastică de frică să nu fiu bătută”

Alexandra Duman a relatat un episod incredibil: „Mi-am dat seama că fac gimnastică de frică să nu fiu bătută. Am fost luată de coc, fără niciun motiv, și făcută titirez în toată sala.”

De asemena, Christina Drăgan a povestit un caz traumatizant: ”Pe mine m-a făcut doamna Irina c****ă când aveam 14 ani”. Alexandra Piscupescu și-a adus aminte de un moment din ”prima săptămână petrecută la lotul național”. Erau într-un cantonament alături de ceilalți sportivi cazați la un hotel.

”Ne-au dat rasol de vită cu piure și ciorbă. Nu am putut mânca vita și am mâncat doar piureul. M-au făcut ciorbăreasă, țărancă săracă, că la mine la țară nu se mănâncă decât cartofi, că nu știu ce e aia carne”, a spus Alexandra Piscupescu.

Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, a spus, pentru Golazo.ro, că forul va transmite un comunicat de presă pe această temă.

