Scandalul din gimnastica ritmică românească a atins apogeul

Autor: Alin Mihai Ionescu

Aceasta e prezentă șa o competiție neoficială, însoțind un club privat, competiție la care participă sportive din Rusia și Belarus.

În timp ce la Cheile Grădiștei se desfășura cel mai important eveniment al gimnasticii ritmice din România – Campionatul Național (10-12.10.2025), zece gimnaste minore legitimate la Clubul Sportul Studențesc erau ținute pe margine, fără drept de participare. Inclusiv campioana națională din ultimii 4 ani.

Decizia aparține Irinei Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică (FRGR) – și a provocat un val de revoltă în rândul părinților, antrenorilor și specialiștilor din sport.

Ironia amară?

În timp ce fetițele plângeau pentru șansa pierdută, Irina Deleanu se afla în Japonia, la Tokyo, în calitate de însoțitoare a delegației clubului Dandri, club privat deținut de vicepreședinta FRGR, aflat la AEON CUP, o competiție neoficială a cluburilor, fără miză de țară.

Precedent unic în Europa și în lume

Clubul Sportul Studențesc (CSS), unul dintre cele mai vechi cluburi de stat din România, a respectat toate procedurile FRGR.

Înscrierile pentru Campionatul Național de Gimnastică Ritmică au fost trimise la 12 septembrie, în termenul regulamentar.

Clubul era afiliat, taxele și vizele medicale achitate, iar sportivele aveau legitimații valabile.

Totuși, pe 7 octombrie – cu doar trei zile înainte de start – FRGR a respins cererea, invocând motive inexistente în statut: „secția este inactivă”, „lipsa cererii de reactivare”, „lipsa antrenorilor calificați”.

Deși clubul a transmis clarificări și documente justificative, Federația a menținut refuzul.

Sportivele, cu vârste între 8 și 13 ani, inclusiv campioana națională en-titre, au fost astfel private de dreptul de a concura.

În loc să fie la Campionatul Național, cel mai important eveniment sportiv al anului în gimnastica ritmică, organizat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sport, președinta Federației era la AEON CUP, în Japonia.

În același interval, Irina Deleanu, președinta FRGR, se afla în Japonia, la Tokyo, participând la AEON CUP 2025 – o competiție neoficială între cluburi.

Competiția, deși recunoscută de către FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), nu are caracter oficial, nu acordă puncte pentru clasamente mondiale și nu este criteriu de calificare olimpică.

AEON Cup este, în esență, un eveniment comercial, destinat promovării cluburilor participante, o „vitrină” de imagine și un business sportiv global, nu o competiție sportivă recunoscută în sistemul de performanță.

Participarea Irinei Deleanu la un astfel de eveniment ridică întrebări majore: în ce calitate a participat președinta FRGR la AEON CUP și de ce a însoțit delegația unui club privat – DANDRI, condus chiar de vicepreședinta Federației?

De asemenea, din ce fonduri au fost acoperite cheltuielile deplasării?

Potrivit informațiilor publice de pe site-ul organizatorilor, toate cheltuielile – transport, cazare și masă – revin cluburilor participante.

AEON Cup implică o taxă de participare și costuri logistice considerabile.

Spre exemplu pentru o delegație de șase persoane, estimarea minimă a cheltuielilor (zboruri internaționale, cazare în Tokyo, mese și taxe) ajunge la aproximativ 16.000 de euro.

Dacă deplasarea a fost finanțată din fonduri publice (bugetul FRGR, subvenționat prin ANS sau COSR), atunci ne aflăm în fața unui posibil conflict de interese și utilizare neconformă a banilor publici?

Dacă, dimpotrivă, deplasarea a fost plătită de clubul privat DANDRI, se conturează o problemă de etică și imparțialitate, dat fiind că același club se află sub autoritatea directă a Federației conduse de Irina Deleanu.

Ediția 2025 a AEON Cup a fost deja criticată la nivel internațional pentru acceptarea gimnastelor din Rusia și Belarus, în ciuda recomandărilor Comitetului Internațional Olimpic (CIO) privind excluderea sportivilor din țările aflate sub sancțiuni.

Astfel, în timp ce federații europene au adoptat o poziție fermă, competiția în cauză a permis participarea unor sportive din aceste țări sub statut „neutru”, o decizie controversată și contestată în presa sportivă.

Deci în loc să asiste la o competiție națională, președinta FRGR a preferat să participe la o competiție neoficială care găzduiește sportive din Rusia și Belarus, aspect acceptat de către FIG (cu condiția să concureze sub steag neutru), dar neacceptat de către Federația Europeană de Gimnastică, care a solicitat respectarea acestei poziții tuturor federațiilor europene.

Se poate spune ca gimnastica română a ignorat recomandarea/solicitarea FEG și ar putea pune România într-o poziție delicată față de partenerii Europeni.

Cazul Clubului Sportul Studențesc scoate la iveală o dublă problemă: Din păcate au fost private 10 sportive minore de participarea la Campionatul Național;

Apoi lipsa de transparență și potențialul conflict de interese al FRGR și participarea federației la o competiție neoficială, deși a ignorat solicitările FEG, care a recomandat să nu se participe la o competiție neoficială alături de sportive din Rusia și Belarus).