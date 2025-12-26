Vindeți cadourile de Crăciun care nu vă plac sau haine vechi pe Vinted? Riscați amenzi mari

Cadourile de Crăciun nu sunt întotdeauna binevenite, și niciodată mai mult decât în această perioadă a anului, când platformele online par a fi cea mai ușoară modalitate de a câștiga niște bani din puloverul galben muștar pe care l-ai primit de la mătușa ta. Cu toate acestea, dacă nu ești familiarizat cu legea, riști să primești o amendă usturătoare (sau chiar mai rău).

Avocatul Giuseppe Di Palo explică pentru Fanpage.it până unde poți merge cu vânzările pe Vinted și site-uri similare fără a fi considerat un vânzător ilegal.

„Revânzarea unei haine sau a unui parfum primit de Crăciun pe Vinted nu este ilegală”, subliniază avocatul penalist, „dar când aceasta încetează să mai fie o activitate ocazională și devine continuă, poate declanșa o evaluare fiscală, ducând la consecințe penale”.

Care sunt riscurile pentru cei care vând cadouri online?

Revânzarea online a cadourilor de Crăciun nedorite nu este o infracțiune, dar trebuie să fii atent să nu te lași purtat de val, pentru a evita problemele cu autoritățile fiscale.

„Riscul principal nu este atât platforma aleasă, cât faptul că activitatea ar putea fi considerată obișnuită și organizată”, explică Di Palo.

„În acest caz, există consecințe fiscale, deoarece Agenția Fiscală ar putea contesta neînregistrarea unui număr specific de TVA și, prin urmare, neplata impozitelor. A scăpa de un cadou nedorit este perfect legal, dar transformarea Vinted sau a altor platforme într-o sursă stabilă de venit fără a o declara nu este absolut deloc.”

Riscurile sunt în principal financiare: „Dacă nu se deschide un număr de TVA, Agenția Fiscală poate amenda vânzătorul cu până la 2.000 de lire sterline. Pe de altă parte, dacă veniturile nu sunt declarate, se aplică o sancțiune administrativă de aproximativ 120% din impozitul datorat, cu un minim de 250 de lire sterline”.

Există și consecințe penale: „Atunci când anumite praguri sunt depășite, devine o chestiune penală. Nedeclararea veniturilor poate duce la închisoare pentru o perioadă de 2 până la 5 ani. Dacă, pe de altă parte, TVA-ul nu este plătit, pragul pentru sancționare este stabilit la aproximativ 250.000 de lire sterline”.

Nu este necesar să aveți o marcă structurată sau un depozit pentru a fi pasibil de sancțiuni; limita este mult mai subtilă decât atât.

Când sunteți considerat „vânzător ilegal”

„Nu există un prag prestabilit de articole vândute sau de bani încasati care să facă automat un vânzător ilegal. Legea se uită în primul rând la modul în care vindeți, nu doar la cât vindeți”, explică Di Palo.

Vânzări repetate în timp, descrieri exacte și prețuri competitive: aceștia sunt indicatorii care riscă să ne facă să părem vânzători obișnuiți.

„Nu ești considerat vânzător obișnuit doar pentru că ai vândut un articol, dar dacă ai un flux constant de venituri, ești considerat o activitate comercială în toate privințele, cu obligația de a te înregistra pentru TVA și de a depune o declarație fiscală. Acest lucru este valabil chiar dacă nu ai un site web sau un magazin fizic”, spune el.

În cele din urmă, este nevoie de mai mult decât câteva seturi de îngrijire corporală vândute pe Vinted pentru a fi sancționat: „Dacă vinzi doar între decembrie și ianuarie și nu folosești aceste platforme în restul anului, este puțin probabil ca Agenția Fiscală să se intereseze de tine.” Doar nu te lăsa prea mult dus de val.