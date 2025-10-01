€ 5.0820
|
$ 4.3306
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 22:01 01 Oct 2025

Shein își deschide primul magazin fizic. Mutarea gigantului asiatic în Europa
Autor: Irina Constantin

shein_53942900 Foto: Unsplash
 

Gigantul asiatic Shein intră pe piața europeană, cu magazine fizice

Gigantul asiatic Shein a anunţat, astăzi, unde va deschide primele magazine fizice permanente. Este o premieră mondială şi un "angajament de revitalizare a centrelor oraşelor", potrivit brandului, care este acuzat în mod regulat de concurenţă neloială pentru că inundă piaţa cu produse la reducere vândute online, notează AFP, citat de Agerpres. 

Primele șase magazine Shein ”vor fi deschise începând din noiembrie", primul în cadrul magazinului universal BHV Marais din Paris, urmat de alte cinci în magazinele Galeries Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers şi Limoge.

Pentru aceste magazine, Shein a încheiat un parteneriat cu Societe des Grands Magasins (SGM), o companie imobiliară comercială care deţine şi operează magazinele BHV Marais şi Galeries Lafayette, printre altele.

Shein promite înființarea a 200 de locuri de muncă

"Această alianţă este mai mult decât o simplă lansare - este un angajament de a revitaliza centrele oraşelor din Franţa, de a restaura magazinele universale şi de a dezvolta oportunităţi pentru pret-a-porter-ul francez", a informat Shein, promiţând "crearea a 200 de locuri de muncă directe şi indirecte în Franţa în cadrul SGM".

Înfiinţată în China în 2012 şi având acum sediul în Singapore, Shein este în principal o marcă de îmbrăcăminte şi accesorii, remarcată prin preţurile sale extrem de mici, abundenţa de produse şi marketingul agresiv.

Acuzațiile aduse Shein din Europa

Acuzat de poluarea mediului din cauza volumelor colosale introduse pe piaţă şi suspectată de condiţii de muncă nedemne - din cauza aprovizionării sale, în principal din China - Shein se află, de asemenea, în vizorul industriei textile şi de îmbrăcăminte, atât franceză, cât şi europeană.

Industria textilă acuză gigantul asiatic că creează o concurenţă neloială cu companiile europene prin nerespectarea standardelor europene privind mediul, drepturile sociale şi siguranţa consumatorilor. De asemenea, Shein este acuzat că profită de o măsură europeană de scutire a coletelor mici de taxe vamale, ceea ce îi permite să îşi expedieze produsele ieftin şi complică inspecţiile vamale.

Shein are 16.000 de angajaţi în întreaga lume şi în anul 2022 a generat venituri de 23 de miliarde de dolari (20 de miliarde de euro).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

shein
magazin
europa
paris
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Shein își deschide primul magazin fizic. Mutarea gigantului asiatic în Europa
Publicat acum 16 minute
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat acum 25 minute
Cum au apărut indicatoarele rutiere: le folosim zilnic, dar puțini le cunosc istoria
Publicat acum 28 minute
Rectificarea bugetară: De unde s-au tăiat bani
Publicat acum 38 minute
Horoscop 2 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Sep 2025
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close