Shein își deschide primul magazin fizic. Mutarea gigantului asiatic în Europa

Gigantul asiatic Shein a anunţat, astăzi, unde va deschide primele magazine fizice permanente. Este o premieră mondială şi un "angajament de revitalizare a centrelor oraşelor", potrivit brandului, care este acuzat în mod regulat de concurenţă neloială pentru că inundă piaţa cu produse la reducere vândute online, notează AFP, citat de Agerpres.

Primele șase magazine Shein ”vor fi deschise începând din noiembrie", primul în cadrul magazinului universal BHV Marais din Paris, urmat de alte cinci în magazinele Galeries Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers şi Limoge.

Pentru aceste magazine, Shein a încheiat un parteneriat cu Societe des Grands Magasins (SGM), o companie imobiliară comercială care deţine şi operează magazinele BHV Marais şi Galeries Lafayette, printre altele.

Shein promite înființarea a 200 de locuri de muncă





"Această alianţă este mai mult decât o simplă lansare - este un angajament de a revitaliza centrele oraşelor din Franţa, de a restaura magazinele universale şi de a dezvolta oportunităţi pentru pret-a-porter-ul francez", a informat Shein, promiţând "crearea a 200 de locuri de muncă directe şi indirecte în Franţa în cadrul SGM".



Înfiinţată în China în 2012 şi având acum sediul în Singapore, Shein este în principal o marcă de îmbrăcăminte şi accesorii, remarcată prin preţurile sale extrem de mici, abundenţa de produse şi marketingul agresiv.

Acuzațiile aduse Shein din Europa





Acuzat de poluarea mediului din cauza volumelor colosale introduse pe piaţă şi suspectată de condiţii de muncă nedemne - din cauza aprovizionării sale, în principal din China - Shein se află, de asemenea, în vizorul industriei textile şi de îmbrăcăminte, atât franceză, cât şi europeană.



Industria textilă acuză gigantul asiatic că creează o concurenţă neloială cu companiile europene prin nerespectarea standardelor europene privind mediul, drepturile sociale şi siguranţa consumatorilor. De asemenea, Shein este acuzat că profită de o măsură europeană de scutire a coletelor mici de taxe vamale, ceea ce îi permite să îşi expedieze produsele ieftin şi complică inspecţiile vamale.



Shein are 16.000 de angajaţi în întreaga lume şi în anul 2022 a generat venituri de 23 de miliarde de dolari (20 de miliarde de euro).